Le défenseur de Leicester, Wesley Fofana, pourrait s’éloigner du King Power Stadium cet été. Malcolm Couzens / Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE:

Manchester United a été lié à divers défenseurs centraux les mois précédents, avec le Real Madrid Raphaël Varane et de la Fiorentina Nikola Milenkovic parmi eux.

Et maintenant, Mercato à pied a ajouté Wesley Fofana au mélange pour United, malgré le fait que le Français de 20 ans ne rejoigne Leicester City que vers le début de cette saison.

Malgré son âge, Fofana a été un pilier de la défense de Brendan Rodgers, disputant 29 matchs dans toutes les compétitions alors qu’ils occupent actuellement la troisième place de la Premier League et attendent leur demi-finale de la FA Cup contre Southampton dimanche (diffusez en direct à 13 h 30 HE sur ESPN + aux États-Unis).

Ayant dépensé gros pour apporter Harry Maguire en provenance de Leicester en 2019, le rapport suggère que United devrait payer des frais tout aussi élevés pour faire venir Fofana ce trimestre.

Bien que United ait le pouvoir de dépenser, utiliser ce type de somme sur un défenseur central n’est peut-être pas quelque chose qu’ils choisissent de faire suite aux implications financières du COVID-19.

Leur position sera probablement encore entravée si Leicester parvient à conserver la place de Ligue des champions qu’il occupe actuellement.

Ainsi, alors que United est après Fofana, ils auront beaucoup de travail à faire s’il veut commencer la campagne 2021-22 en rouge.

PAPIER GOSSIP

– Arsenal a rejoint Manchester City et Chelsea pour montrer son intérêt pour la starlette Internazionale Martin Satriano, comme cela a été rapporté par Le courrier quotidien. Le joueur de 20 ans a joué pour l’équipe Primavera de l’Inter, contribuant huit buts et six passes en 18 matchs cette saison. Ces chiffres ont rendu l’attaquant très recherché, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig gardant également un œil sur lui et l’Inter devrait peut-être le laisser partir en raison de leur situation financière actuelle.

– West Ham United est actuellement le favori pour signer l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard, Leicester City ayant des doutes, selon Insider du football. Le désintérêt des renards suit Kelechi Iheanachoforme récente impressionnante. Les Hammers ne sont pas la seule partie intéressée, cependant, car Arsenal surveille également le Français de 23 ans, qui pourrait quitter le Celtic pour aussi peu que 8 à 10 millions de livres sterling en raison de la fin de son contrat. à l’été 2022.

– Il a marqué le but qui a permis à l’AS Roma de passer contre l’Ajax en Ligue Europa, mais Edin DzekoL’avenir de la capitale italienne est incertain, selon Sky Sports Italia. Le rapport indique que le club et le joueur attendent la fin de la saison pour discuter de l’avenir de l’international de Bosnie-Herzégovine, son contrat actuel prenant fin en 2022. Si le vétéran part, les Roms sont intéressés à faire venir la Fiorentina. Dusan Vlahovic ou étoile de Turin Andrea Belotti pour le remplacer.

– Wolfsburg cherche à recruter l’attaquant de Portimonense, 23 ans Être à, rapports Botteur. L’attaquant a un contrat avec l’équipe portugaise qui a une clause de libération fixe de 40 millions d’euros et dure jusqu’en 2023, mais on s’attend à ce que Wolfsburg paie beaucoup moins que ce chiffre s’il amène l’homme avec 10 buts en Liga ce trimestre.