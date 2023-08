Manchester United pourrait décharger une étoile de 73 millions de livres sterling – déclarations d’intention de financement pour la charge du titre: rapport

Manchester United aurait pu trouver un acheteur pour un joueur de 73 millions de livres sterling qu’il déchargerait volontiers, ce qui lui permettrait de faire d’autres mouvements sur le marché.

Les Red Devils ont été en mode vente pour acheter ces derniers temps après avoir terminé le transfert de Rasmus Hojlund. Harry Maguire devrait quitter le club sous peu, donnant au manager Erik ten Hag environ 30 millions de livres sterling pour remplacer directement l’international anglais au poste de défenseur central.

Mais Manchester United pourrait recevoir beaucoup plus d’argent pour une autre star qui suscite un intérêt soudain, permettant à Ten Hag de répéter le tour ailleurs dans l’équipe. Si United pouvait se servir d’environ 50 millions de livres sterling supplémentaires, cela pourrait suffire à ajouter de la profondeur à une équipe qui pourrait se battre pour le titre.

Harry Maguire est sur le point de quitter Manchester United (Crédit image : Naomi Baker/Getty Images)

Nouvelles du soir de Manchester affirme que Jadon Sancho est désormais une cible pour Aston Villa, qui se retrouve enraciné au bas de la Premier League après une raclée 5-1 le jour de l’ouverture de Newcastle United.

L’équipe des Midlands a reçu le coup dur de perdre Emi Buendia avant même qu’un ballon ne soit botté à St James ‘Park, l’Argentin étant exclu pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au LCA. Sancho, qui a coûté 73 millions de livres sterling à United en 2021, pourrait encore remplacer Buendia au milieu de terrain.

La carrière de l’international anglais en Premier League a été une déception colossale après son énorme changement du Borussia Dortmund – mais Unai Emery pourrait être l’homme pour le ressusciter. Le coach basque a travaillé avec de nombreux hommes oubliés lors de son passage à Villarreal et alignerait probablement Sancho dans un 4-4-2 avec des ailiers qui se chevauchent pour recréer le type de système lié dans lequel il a prospéré en Allemagne.

Villa préférerait probablement un prêt avec option d’achat, avec le courrier signalant que l’as italien Nicolo Zaniolo a été approché. United pourrait potentiellement sanctionner une vente d’une valeur suffisamment élevée. Ten Hag a clairement indiqué qu’il préfère Antony sur l’aile droite et pourrait réinvestir des frais dans l’équipe de jeu, qui a encore besoin de travail.

Jadon Sancho a déçu à Manchester United (Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

United pourrait finir par se contenter d’un retour de 40 à 50 millions de livres sterling sur Sancho – et bien que Villa ait déjà beaucoup dépensé dans cette fenêtre, il pourrait voir cela comme une bonne affaire pour un joueur qui, il n’y a pas si longtemps, était considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus excitants. en Europe.

Le joueur de 23 ans est évalué à 45 millions d’euros par Marché des transferts.

