Manchester United pourrait cibler Vinicius Jr du Real Madrid dans un transfert à succès

Avec Vinicius Jr subissant des attaques racistes constantes en Espagne, Manchester United penserait à profiter du scénario turbulent. Le club aurait l’intention d’acquérir les services de l’attaquant du Real Madrid au cours de la saison à venir. Selon un rapport de Defensa Central, le patron Erik ten Hag reconstruira l’unité d’attaque de United la saison prochaine et Vinicius pourrait être un excellent choix pour le manager néerlandais. On apprend que les Red Devils sont prêts à payer environ 200 millions d’euros pour signer Vinicius lors du mercato estival. La valeur est bien supérieure au prix de marché de la superstar brésilienne de 120 millions d’euros.

Vinicius Jr a été un élément crucial de la configuration de Carlo Ancelotti au Real Madrid. L’ailier de 22 ans a marqué 23 buts tout en fournissant 21 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison. Mais Vinicius envisage de déplacer sa base d’Espagne au cours de la saison à venir après avoir reçu des abus raciaux de la part des fans de Valence lors d’un match de la Liga le 21 mai.

Lors de la sortie de Madrid au stade Mestalla, les supporters locaux ont été entendus crier « singe » à Vinicius. Suite à cet événement désagréable, le Brésilien a publié une déclaration puissante sur Twitter et a qualifié l’Espagne de « pays de racistes ». « Le championnat (La Liga) qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes », a-t-il ajouté. Le Tweet a suscité des spéculations sur le départ de Vinicius du Santiago Bernabeu plus tôt.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismeo é o normal na La Liga. Une compétition acha normal, une Federação tambem e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi hoje é dos racistas. Uma nação…— Vini Jr. (@vinijr) 21 mai 2023

Manchester United a considérablement amélioré son jeu sous la direction de Ten Hag cette saison. Ils ont remporté la Coupe Carabao et espèrent se classer parmi les quatre premiers de la Premier League. Alors que United s’attend à revenir en Ligue des champions la saison prochaine, Ten Hag cherchera à préparer une équipe de classe mondiale, dans laquelle Vinicius est considéré comme le meilleur ajustement dans la ligne d’attaque aux côtés d’Antony et Jadon Sancho.

Cependant, United devra attendre le signal vert du Real Madrid, qui fera de son mieux pour limiter le départ de Vinicius. Compte tenu de son âge et de son calibre, l’attaquant brésilien devrait être la prochaine grande vedette du football mondial. Dans ce scénario, Madrid ne sera pas prompt à prendre la décision de le libérer. Mais le dernier appel sera pris par Vinicius, qui n’est actuellement pas très satisfait des fans de football espagnols.