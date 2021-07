Manchester United pourrait battre Arsenal pour Ruben Neves des Wolves

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: Man Utd pourrait battre Arsenal pour Neves

Manchester United a devancé Arsenal pour le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Ruben Neves, selon TalkSport.

Le joueur de 24 ans est depuis longtemps lié à un transfert chez les Gunners cet été avec deux ans restants sur son contrat. On dit que l’équipe des Midlands évalue le joueur à 35 millions de livres sterling s’il veut le laisser partir.

Neves a rejoint l’équipe de Molineux en 2017 pour environ 15 millions de livres sterling du FC Porto. Il a aidé les Wolves à obtenir une promotion du championnat cette saison-là et son profil n’a fait qu’augmenter dans le jeu depuis lors. Il a disputé plus de 100 apparitions en Premier League et possède également une expérience en Ligue des champions depuis son séjour à Porto.

Avec l’incertitude entourant l’avenir de Paul Pogba, une décision de l’international portugais pourrait aider United à renforcer son milieu de terrain pour une sécurité à long terme.

Alors que pour Arsenal, Neves pourrait être considéré comme un remplaçant du sortant Granit Xhaka, qui devrait partir pour l’AS Roma dans les prochaines semaines.

Tottenham Hotspur est également lié au joueur et pourrait l’attirer au club grâce au nouveau patron Nuno Espirito Santo. Le manager des Spurs était en charge des Wolves lorsqu’il a signé Neves, ce qui signifie qu’ils pourraient avoir un avantage pour le faire atterrir.

Ruben Neves pourrait être en déplacement à Arsenal ou à Manchester United. Shaun Botterill/Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Liverpool s’intéresse à West Ham United Jarrod Bowen alors que Jurgen Klopp cherche à renforcer son équipe dans le troisième attaquant. L’athlétisme rapporte que le joueur de 24 ans est sur le radar du club de Merseyside cet été, correspondant au profil d’un ailier susceptible de s’améliorer davantage. L’ailier, qui peut jouer n’importe où dans les trois premiers, a rejoint les Hammers pour environ 18 millions de livres sterling de Hull City en janvier 2020. Tout mouvement dépendrait de la capacité de Klopp à déplacer les membres de l’équipe. Divock Origine et Xherdan Shaqiri. Liverpool surveillerait le développement de Bowen au-delà de cet été si aucune décision ne se matérialise.

– Aston Villa est en pourparlers avancés pour signer le meneur de jeu de Norwich City Todd Cantwell, rapports Initié au football. On dit que les Canaries apprécient hautement le joueur de 23 ans, ce qui signifie que Villa devrait faire une offre importante pour le joueur. Cependant, Cantwell n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui signifie que le manager Daniel Farke pourrait être contraint de le déplacer plutôt que de le perdre en tant que libre. Le meneur de jeu peut jouer à travers les positions de milieu de terrain offensif, mais joue généralement à gauche pour Norwich, désignant un autre joueur large que Dean Smith veut renforcer son équipe.

– Leicester City, Southampton et Burnley sont tous intéressés par un transfert pour Arsenal Ainsley Maitland Niles selon Simon Stone de BBC Sport. Le joueur de 23 ans a été lié à un éloignement des Émirats après avoir passé des années dans les rangs des jeunes avec les Gunners. Maitland-Niles compte près de 80 apparitions en Premier League, passant la saison dernière en prêt au relégué West Brom, faisant 26 apparitions.

– Tottenham fait pression pour un transfert du milieu de terrain de la Roma Lorenzo Pellegrini, selon Calciomercato. Le joueur de 25 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel, ce qui lui permettrait de discuter de l’adhésion à un nouveau club dans six mois. Le milieu de terrain a également une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir pour 30 millions d’euros, mais qui expire dans un peu plus d’une semaine et les Spurs ne sont pas disposés à respecter cette évaluation pour le moment. L’international italien a une préférence pour rester avec l’équipe de Jose Mourinho au-delà de la fin de la saison prochaine, mais pourrait être disposé à partir si des conditions améliorées ne sont pas convenues.

– Aston Villa envisage un transfert pour l’ailier du Bayer Leverkusen Léon Bailey, rapporte le Courrier quotidien. Le joueur de 23 ans est évalué entre 25 et 30 millions de livres sterling, le club cherchant à ajouter un autre joueur de large à ses rangs. L’international jamaïcain a inscrit 18 buts en 30 matches de Bundesliga la saison dernière, impressionnant avec son meilleur résultat depuis son arrivée en Allemagne.