Manchester United : Pourquoi les Glazers ont fait échouer Erik ten Hag

Manchester United a terminé sa défaite 3-1 contre Arsenal avec Harry Maguire et Jonny Evans comme défenseur central : les mêmes deux que Leicester City avait il y a quatre saisons.

C’est un exemple de la stagnation à Old Trafford, d’accord – et ce n’est pas quelque chose que vous pourriez imaginer à Manchester City, Liverpool ou même à Arsenal ces jours-ci. L’ancien capitaine du club, Gary Neville, a réprimandé les propriétaires de Glazer après une énième défaite à l’extérieur pour leur manque d’investissement – ​​et tout le monde sait que ceux qui sont au sommet de l’arbre à Old Trafford refusent de puiser dans leurs poches pour renforcer l’équipe.

Mais est-ce la principale raison pour laquelle Manchester United n’a pas réussi à rattraper ses rivaux ces dernières années ? Vraiment?

Les Glazers n’ont pas investi dans Erik Ten Hag à Manchester United – mais l’argent n’est pas le problème

Les coprésidents de Manchester United, Joel Glazer et Avram Glazer, sont méprisés par les fans (Crédit image : OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Les Glazers sont un sujet polarisant dans le monde du football anglais. Demandez à n’importe quel fan de Manchester United et il vous dira que les hommes d’affaires américains sont des parasites qui assistent à la lente disparition d’une institution autrefois grande. Pourtant, pour certains, c’est une excuse : et il est vrai que les chiffres ne concordent pas vraiment.

Chelsea a distribué des contrats de huit ans au cours des trois dernières fenêtres de transfert : ils ont la dépense nette la plus élevée de la Premier League au cours des cinq dernières années. Pourtant, deuxième sur la liste, se trouve Manchester United, dont les supporters réclament davantage d’investissements de la part de leurs propriétaires.

Neville a souligné sur Sports aériens ce week-end, avec les revenus générés par le club, son ancienne équipe devrait figurer en tête de toute liste de dépenses nettes – mais il est difficile de prétendre que ses anciens employeurs ont bien dépensé cet argent.

VIDÉO : Comment Arsenal a ÉVOLUÉ Declan Rice pour battre Man United

Paul Pogba est toujours la signature record du club – devant Antony, qui a coûté 80 millions de livres sterling. Le Brésilien a réussi 11 buts et passes décisives en 47 matchs à United, ce qui n’est pas un bon retour – et il commence devant Jadon Sancho, qui n’a pas réussi à impressionner après avoir déménagé pour une somme d’argent similaire.

Entre Antony et Sancho sur la liste des signataires du disque se trouve le très décrié Harry Maguire. En dessous d’eux se trouvent Romelu Lukaku et Angel Di Maria, deux gros achats qui sont partis peu de temps après leur arrivée et pour lesquels United a eu la chance de récupérer de gros frais auprès des clubs du continent. Viennent ensuite sur la liste deux joueurs à des fins différentes de leur carrière, Rasmus Hojlund et Casemiro, avec une chose en commun : United a payé bien plus que le tarif en vigueur pour l’un ou l’autre.

On peut plaider en faveur d’une « taxe United » pour certains de ces joueurs – mais il est clair que le club peut toujours se permettre de concourir pour les transferts sans l’aide des Glazers. Le problème n’est pas du tout l’investissement…

Ten Hag n’a tout simplement pas autour de lui une structure qui ressemble à ses rivaux

Erik Ten Hag, directeur de Manchester United, arrive au stade Tottenham Hotspur (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Erik ten Hag a passé la majeure partie de l’été dernier à poursuivre Frenkie de Jong, un joueur avec lequel il a travaillé à l’Ajax. Il a plutôt signé Christian Eriksen, un ancien joueur de l’Ajax. Il a également ajouté Antony et Lisandro Martinez, deux autres joueurs avec lesquels il avait travaillé à l’Ajax. Il a recruté deux joueurs néerlandais, Wout Weghorst et Tyrell Malacia, et cet été, il a recruté deux autres anciens joueurs, Andre Onana et Sofyan Amrabat.

Il n’y a rien d’inhabituel dans les quelques retrouvailles ici et là. Mais le grand nombre de joueurs rejoignant Manchester United et ayant des liens étroits avec le manager est stupéfiant. La plupart d’entre eux le connaissent personnellement ou ont joué contre son équipe : cela suggère qu’il est le plus grand joueur en matière d’identification des talents du club.

John Murtogh, directeur du football de United a une histoire en tant qu’analyste mais pas en tant que dépisteur ou personne directement impliquée dans l’identification des talents. Darren Fletcher est le directeur technique du club après avoir occupé d’autres postes au sein du club, tandis que le PDG Richard Arnold a moins à voir avec l’équipe de jeu qu’avec les opérations commerciales de United.

Alors que la plupart des autres clubs ont fait appel à des directeurs sportifs pour superviser le recrutement et alléger le fardeau du manager moderne, United a un vide dans ce domaine. Les Diables Rouges prévoyaient de faire appel à Ralf Rangnick à titre de consultant après la fin du poste de direction intérimaire de l’Allemand. Rangnick est revenu sur l’accord pour diriger l’Autriche : qui est intervenu pour le remplacer ?

Ralf Rangnick a échoué à Manchester United de la même manière que Ten Hag (Crédit image : Getty)

Si Erik ten Hag est responsable du mauvais recrutement au cours de son mandat à United, c’est peut-être parce qu’il a agi pour la dernière fois en tant que directeur sportif il y a près de dix ans, avec Utrecht. Il y a là un parallèle avec la hiérarchie de United qui a conduit Rangnick à l’échec en l’embauchant malgré si peu d’expérience récente au plus haut niveau : Ten Hag est le seul manager du soi-disant Big Six (sept, y compris Newcastle) qui pèse autant sur tant du côté de l’entraînement que du recrutement du jeu.

Demander aux Glazers d’investir dans l’équipe est une chose. Leur demander de rafraîchir les infrastructures du stade, de maintenir la compétitivité du club, voire de montrer qu’ils s’en soucient un peu, en est une autre. Mais le simple fait d’investir plus d’argent dans l’équipe de Manchester United ne permettra pas de comprendre à quel point Ten Hag est obligé de transporter bien plus que n’importe lequel de ses contemporains.

Ten Hag a couru plus de huit milles avec ses joueurs après avoir perdu contre Brentford la saison dernière, pour leur montrer qu’ils étaient tous égaux face à la responsabilité de l’échec à ses yeux. Qui court avec lui sur le marché des transferts ?

Plus d’histoires de Manchester United

Unis Le record pourri à l’extérieur sous Erik Ten Hag s’est poursuivi lors de la défaite de dimanche contre Arsenal. – et Roy Keane a critiqué le comportement des joueurs des Red Devils dans le tunnel avant ce match..

Pendant ce temps, un autre favori d’Old Trafford, Gary Neville, a des doutes sur les informations selon lesquelles les Glazers auraient retiré le club du marché.