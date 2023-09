Manchester United possède l’équipe la plus chère du monde

Alors que le mercato estival est officiellement clôturé, l’Observatoire du football CIES en Suisse a fait le point et produit une liste des 100 équipes de première équipe les plus chères dans le football mondial.

Selon les données produites, quatre clubs ont réussi à franchir la barre du milliard d’euros en constituant leurs effectifs 2023-24, après avoir investi des sommes très importantes en indemnités de transfert afin de recruter leurs joueurs.

Il n’est pas surprenant d’apprendre que la Premier League occupe énormément de terrain en tête de liste, presque tous les clubs de l’élite anglaise se retrouvant dans le top 100.

Au total, des clubs de 19 ligues différentes à travers le monde figurent sur la liste du CIES. Le football européen est représenté par des équipes de la Liga espagnole, de la Serie A italienne, de la Ligue 1 française et de la Bundesliga allemande, entre autres, tandis que les clubs de la Pro League saoudienne, de la Liga MX mexicaine et de la Serie A brésilienne viennent de plus loin.

Comme indiqué par le CIES, tous les frais de transfert engagés sont présentés en euros et incluent les éventuelles majorations contractuelles (qu’elles aient déjà été déclenchées ou non) et le paiement des frais de prêt.

Voici ce que nous avons remarqué en évaluant les données présentées.

Rasmus Hojlund de l’Atalanta a coûté à Manchester United des frais de transfert totaux possibles de 72 millions de livres sterling. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Manchester United possède l’équipe la plus chère du football mondial à l’approche de la saison 2023-24, après avoir dépensé 1,15 milliard d’euros pour l’effectif de sa première équipe.

Cela comprend trois des cinq meilleures recrues du club, Antony, Harry Maguire et Jadon Sancho, ainsi que d’autres arrivées particulièrement coûteuses telles que Rasmus HojlundCasemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount, Anthony Martial, Lisandro Martínez, Aaron Wan-Bissaka et André Onana – qui ont tous coûté plus de 50 millions d’euros.

Il convient peut-être également de noter que United arrive en tête de la récente répartition du CIES parmi les clubs qui ont accumulé les dépenses de transfert négatives les plus importantes au cours de la dernière décennie (c’est-à-dire que les Diables Rouges ont perdu plus d’argent sur les joueurs signés puis déplacés à perte que tout autre club du monde). monde.)

Domination en Premier League

En incluant Man United en pole position, neuf des 11 meilleurs clubs de la liste du CIES sont issus de la Premier League.

Les seuls clubs hors Premier League à figurer dans le top 11 sont le Paris Saint-Germain (4e) et le Real Madrid (8e). Le PSG est également l’un des quatre clubs à avoir franchi la barre du milliard d’euros derrière United, Chelsea (2e) et Manchester City (3e).

Avec un coût d’effectif de 708 M€, le Real Madrid est comparable à Newcastle United (9e) qui se niche juste derrière. Les Blancos après avoir dépensé 661 millions d’euros.

Les autres équipes de Premier League figurant dans le top 11 sont Arsenal (5e), ​​Tottenham Hotspur (6e), Liverpool (7e), West Ham United (10e) et Aston Villa (11e). En effet, 19 clubs de Premier League figurent dans le top 100 général, la seule équipe manquante étant Luton Town, nouvellement promu.

Pendant ce temps, Leicester City (26e), Southampton (34e) et Norwich City (81e) figurent toujours dans le top 100 malgré leur participation au Championnat – l’une des deux seules divisions de deuxième rang à être représentée sur la liste du CIES aux côtés de l’Italie. Serie B (Parme).

Barcelone en bas de l’ordre

Grâce à une équipe remplie de produits académiques et de transferts gratuits, Barcelone est plus bas dans la liste à la 19e place, juste une place devant Nottingham Forest (20e), équipe de Premier League, qui a dépensé seulement 10 millions d’euros de moins que le Barça pour équiper son équipe 2023-24. .

Avec seulement cinq membres de leur équipe senior ayant coûté 50 millions d’euros ou plus (Frenkie de Jong, Raphinha, Ferran Torres, Jules Koundé et Robert Lewandowski), les Catalans se retrouvent derrière Al Hilal et RB Leipzig dans le top 100.

Robert Lewandowski est l’un des rares joueurs pour lesquels Barcelone a payé beaucoup d’argent. Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Al Hilal, le plus dépensier saoudien

L’équipe saoudienne d’Al Hilal est le seul club extérieur aux cinq grands championnats européens à se retrouver dans le top 20 après avoir dépensé 382 millions d’euros pour son effectif, qui comprend des stars telles que Neymar, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic et Sergueï Milinkovic-Savic.

Al Hilal est rejoint dans le top 100 par trois de ses rivaux de la Pro League saoudienne, Al Ahli (44e), Al Nassr (46e) et Al Ittihad (50e), qui ont tous dépensé de grosses sommes pour parsemer leurs équipes respectives d’excitants talents étrangers ces derniers mois,

Dépenses de position

Le CIES a permis que les données sur le montant total des transferts soient ventilées par poste afin d’illustrer le type de joueur pour lequel chacun des 100 clubs a dépensé son argent.

C’est Liverpool qui a dépensé le plus en gardiens de but (73 millions d’euros), son contrat record pour Alisson Becker représentant l’essentiel de cette somme.

Manchester United a dépensé le plus en défenseurs (383 millions d’euros) avec de gros contrats conclus pour Maguire, Martinez, Wan-Bissaka, Raphaël Varane et Luke Shaw.

Le Real Madrid a dépensé le plus pour renforcer son milieu de terrain (447 millions d’euros) avec Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo, Eduardo Camavinga et même la paire de vétérans Toni Kroos et Luka Modric qui commandent tous des frais importants à leur arrivée.

Le Paris Saint-Germain est celui qui a dépensé le plus pour sa ligne avant (557 millions d’euros), même si la part du lion de cette somme peut certainement être attribuée à la somme d’argent faramineuse qu’il a fallu pour recruter la star Kylian Mbappé de Monaco en 2017-18.