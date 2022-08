Manchester United plus proche d’un accord avec la Juventus au sujet d’Adrien Rabiot

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Rabiot, Man Utd proche de l’accord

Manchester United a conclu un accord complet avec la Juventus pour un transfert qui verrait Adrien Rabiot rejoignez-les pour 17 millions d’euros, comme l’a rapporté Fabrizio Romano.

Le directeur des Red Devils, John Murtough, a maintenant une réunion prévue avec la mère et l’agent du milieu de terrain, Véronique Rabiot, afin de convenir des conditions de l’international français.

Il est déclaré par Romano que les prochains jours seront essentiels pour les négociations si Rabiot doit déménager à Old Trafford maintenant que United rencontre son camp, ce qui devrait se produire vendredi.

Des sources avaient précédemment déclaré à ESPN que United était intéressé par Rabiot, ainsi que par l’attaquant de Bologne Marko Arnautovic.

Mais alors que les discussions sur Arnautovic ont rapidement échoué, il semble que les Red Devils soient désormais plus proches de faire venir Rabiot.

Cela arrive à un moment où les options de milieu de terrain d’Erik ten Hag – en particulier Scott McTominay et Fred – ont fait l’objet de vives critiques après la défaite 2-1 de United contre Brighton & Hove Albion alors qu’ils ouvraient leur campagne de Premier League.

Si Rabiot rejoint, il deviendra la quatrième recrue de United après Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia.

Rabiot a fait 45 apparitions pour la Juventus dans toutes les compétitions la saison dernière, dont six sortant du banc, enregistrant deux passes décisives.

PAPIER GOSSIP

– milieu de terrain du Paris Saint Germain Leandro Paredes a conclu un accord complet avec la Juventus avant un éventuel transfert, rapporte Fabrice Romano. L’Argentin attend maintenant que les deux clubs se mettent d’accord sur le montant que l’équipe de Turin paiera. En plus du Rabiot susmentionné, la Juventus cherche à se décharger Arthur.

– Le Parisien suggèrent que Naples a tendu la main au gardien du PSG Clélor Navas, et que l’international costaricien pourrait être tenté de les rejoindre. Le joueur de 35 ans n’avait initialement pas prévu de quitter le Parc des Princes malgré son nouveau statut de remplaçant de Gianluigi Donnarumma, mais l’intérêt de Napoli semble lui avoir tourné la tête.

– Le PSG va signer le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakan s’ils ne sont pas en mesure d’apporter Milan Skriniar de Internazionale, rapporte L’Équipe. L’international slovaque reste la priorité des champions de Ligue 1, mais ils étudient Simakan au cas où un transfert ne se concrétiserait pas.

– Avec Barcelone voulant transférer Memphis Depay, La Gazzetta dello Sport ont rapporté que Tottenham Hotspur s’était renseigné sur l’international néerlandais. La Juventus reste cependant sa destination la plus probable, car ils sont prêts à mettre tous leurs efforts dans l’avant.

– Everton a tenté de signer l’attaquant de Southampton Che Adamsselon Le courrier quotidien, qui ajoute que l’international écossais est intéressé à se rendre à Goodison Park. Cependant, les Toffees font face à la concurrence de Leeds United, Wolverhampton Wanderers et Nottingham Forest.