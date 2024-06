Manchester United peut recruter gratuitement le partenaire surprise de Rasmus Hojlund

Manchester United a peut-être trouvé l’attaquant idéal pour aider le développement de Rasmus Hojlund – et il est disponible en transfert gratuit. Le jeune attaquant danois a rejoint United l’été dernier dans le cadre d’un contrat de 72 millions de livres sterling avec l’Atalanta, mais a eu du mal à s’adapter à la vie à Old Trafford, ce qui a vu des suggestions qu’un attaquant expérimenté se joindrait pour aider à alléger le fardeau.

Les performances de Hojlund en Ligue des champions ont cependant offert de l’espoir et les buts en Premier League ont rapidement suivi. En janvier, Hojlund a connu une véritable période violette avec huit buts inscrits en sept apparitions consécutives et trois autres inscrits lors des six derniers matchs de la saison.









En conséquence, le joueur de 21 ans a terminé la campagne avec 16 buts toutes compétitions confondues, mais United est toujours à la recherche d’un attaquant. L’accueil d’un nouveau milieu de terrain et défenseur central devrait également avoir lieu à Manchester avec Jarrad Branthwaite et Joao Neves, deux des principales cibles.

En termes de cibles offensives, la star du RB Leipzig, Benjamin Sesko, resterait une cible de United, bien qu’Arsenal et Chelsea courent également après ses services et semblent plus avancés dans la course pour le signer. La clause libératoire de 55 millions de livres sterling dans son contrat est certainement abordable pour la plupart des clubs, mais il semble exister des opportunités moins chères pour United.

L’attaquant expérimenté Antoine Griezmann pourrait être disponible pour seulement 12,8 millions de livres sterling en raison d’une clause libératoire dans son contrat avec l’Atletico Madrid. Cependant, United pourrait payer encore moins pour un ancien joueur de Manchester City qui n’a plus de club.





Plus tôt cette semaine, Leicester City a annoncé que Kelechi Iheanacho faisait partie des partants à la fin de son contrat. L’international nigérian s’est quelque peu égaré ces dernières saisons, mais sa qualité était évidente lors de son séjour à l’Etihad Stadium et cela pourrait donc être une signature astucieuse de United.

Un rapport de Le télégraphe a également révélé que United souhaitait recruter un attaquant ayant une expérience en Premier League, par opposition à un attaquant qui aura besoin de temps d’adaptation. Au cours de sa carrière, Iheanacho a disputé 196 matches de Premier League et marqué 42 buts. Même s’il serait un ajout surprise, il s’inscrit certainement dans le moule du joueur recherché par INEOS.