Marc Skinner dit que si Manchester United peut continuer à produire des résultats comme sa victoire dans les arrêts de jeu contre Manchester City, ils seront une force dans le jeu « pour de nombreuses années à venir ».

United a veillé à ce que la course au titre de la Super League féminine se déroule jusqu’au dernier jour de la saison après que le vainqueur de Lucia Garcia à la 91e minute ait remporté une victoire 2-1 sur Manchester City. Le résultat marquait la première fois que United battait ses rivaux de la ville dans la WSL.

L’équipe de Skinner est à deux points du leader de la ligue Chelsea avec un tour de matches restant et peut être couronnée championne de la WSL pour la première fois si elle bat Liverpool et que Chelsea se trompe contre Reading.

« Ce soir était spécial », a déclaré Skinner. « Si nous pouvons continuer à offrir cela aux fans et les soirées européennes, nous serons une force dans ce jeu pendant de nombreuses années à venir. Nous avons réalisé quelque chose de merveilleux, mais nous ne nous arrêtons pas là et à la fin de la saison, je sourirai et nous aurons une fête.

«Nous devons juste gagner notre match et marquer autant que possible, si nous le pouvons, mettre Liverpool sous pression et faire tout ce que nous pouvons faire. Si ça arrive, ça arrive, ce n’est pas sous notre contrôle, donc ce serait de l’énergie gaspillée. Si le miracle se produit, je promets que je prendrai un verre et que nous pourrons en prendre un ensemble.

Les vainqueurs tardifs sont devenus une tendance pour Manchester United cette saison et la buteuse Garcia, aux côtés de l’attaquante Rachel Williams, a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçante d’impact.

La victoire sur Man City a mathématiquement garanti la qualification de United pour la Ligue des champions pour la première fois et Skinner a déclaré que l’augmentation du nombre de matchs et la nécessité d’une rotation des équipes étaient une incitation supplémentaire pour passer à la phase de groupes de la compétition.

« C’est vraiment difficile quand un manager ne vous choisit pas dans l’équipe parce que vous pensez qu’il ne vous apprécie pas, mais c’est le contraire », a-t-il déclaré à Sky Sports. « J’essayais de leur donner la carotte pour aller de l’avant : si nous arrivons à la phase de groupes de la Ligue des champions, nous aurons besoin de tout le monde plus souvent.

« Quand on a un match par semaine, c’est difficile de donner la chance à tout le monde. C’est ce dont je suis immensément fier : ils font la différence.

« Nous sommes une équipe. On joue en équipe, on marque en équipe, on défend en équipe. C’est la beauté – en tant qu’entraîneur, c’est la plus belle équipe avec laquelle j’ai travaillé parce qu’ils font des choses en tant que collectif et c’est vraiment spécial. Ils sacrifient un peu d’eux-mêmes pour l’équipe et je les remercie vraiment pour cela.

United clôturera sa saison contre Liverpool samedi.

ALLER PLUS LOIN Le jour où la course au titre WSL a été presque gagnée

(Photo : Getty Images)