Manchester United pèse 103 millions de livres sterling pour la star de la Coupe du monde Enzo Fernandez

Erik Ten Hag souhaite continuer à remodeler le milieu de terrain de Manchester United et aurait identifié Benfica est Enzo Fernandez comme prochaine cible.

Le joueur de 21 ans a commencé à la fois de l'Argentine matchs de groupe à la Coupe du monde, marquant le deuxième but en fin de match lors d'une victoire 2-0 contre le Mexique.

Ces performances impressionnantes sur la plus grande scène ont propulsé son profil à un niveau encore plus élevé au milieu des spéculations selon lesquelles il passera bientôt dans l’une des meilleures ligues européennes.

Selon Le miroir Manchester United s'est renseigné sur la disponibilité de Fernandez pour se faire dire qu'il n'est pas à vendre.

Cela signifie que United, ou tout autre club intéressé, devra payer la clause de libération de 103 millions de livres sterling du milieu de terrain pour l’éloigner de Benfica.

Il n'a rejoint les géants portugais que pour 10 millions de livres sterling en juin, refusant l'opportunité de signer pour Wolverhampton Wanderers. Au lieu.

Fernandez continue d’impressionner par sa combinaison d’énergie, de capacité et d’intelligence, qui lui permet de jouer des rôles plus profonds et plus avancés selon les besoins.

Excellent pour interrompre le jeu et déplacer le ballon rapidement, il peut également faire des dégâts plus haut sur le terrain, marquant 12 buts en 52 matchs pour son premier club River Plate.

Il a fait un début de vie impressionnant à Benfica, qui a remporté tous ses 13 premiers matches de championnat de la saison sauf un, établissant une avance de huit points sur Porto, deuxième.

Les Eagles ont développé et vendu avec succès un certain nombre de talents argentins ces dernières années, notamment Franco Cervi, Enzo Perez, Nicolas Gaitan et Angel Di Maria.

Fernandez devrait être le dernier à sortir de la chaîne de production, sa valeur augmentée par des performances impressionnantes au Qatar.

Bien qu’il ait signé un contrat de cinq ans à l’Estadio da Luz en juillet, Benfica comprend son rôle pour aider les jeunes espoirs à atteindre le plus haut niveau et cherchera à encaisser au bon moment.