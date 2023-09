Manchester United perdra deux nouvelles recrues pour un maximum de neuf matchs

Manchester United manquera deux recrues estivales clés au cours de la nouvelle année suite aux récents résultats internationaux, ce qui signifie qu’Erik ten Hag n’aura d’autre choix que de mélanger son onze de départ préféré.

Mardi soir, le Cameroun s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en battant le Burundi 3-0, assurant ainsi la tête de son groupe de qualification avant le tournoi en Côte d’Ivoire. Le Maroc, quant à lui, avait déjà confirmé sa place à la CAN en mars.

C’est cependant une mauvaise nouvelle pour Manchester United, qui sera donc privé du gardien camerounais Andre Onana et du milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat pendant au moins deux semaines en janvier, la CAN se déroulant du 13 janvier au 11 février de l’année prochaine.

Onana et Amrabat se rendront tous deux à la CAN avec leur pays (Crédit image : Getty Images)

Onana a débuté la victoire contre le Burundi après son rappel en équipe nationale, huit mois seulement après que le manager Rigobert Song l’ait renvoyé de la Coupe du monde 2022 en raison des critiques d’Onana sur la tactique du ballon long de Song. Le gardien de but a annoncé sa retraite du football international en décembre 2022, mais est depuis revenu sur cette décision après s’être réconcilié avec Song.

En fonction des progrès de chaque nation en AFCON, les deux hommes pourraient potentiellement rater jusqu’à neuf matchs au total pour Manchester United. Quatre matchs de Premier League, contre Tottenham Hotspur, Wolves, West Ham United et Aston Villa, sont programmés au cours du tournoi, tandis que les deux matches des demi-finales de la Coupe de la Ligue – si United atteint ce tour – ainsi que les troisième et les quatrièmes tours des FA Cups relèvent de la CAN.

Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions se joue également deux jours seulement après la finale de la CAN, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’Onana ou Amrabat jouent si leur pays atteint ce stade.

VIDÉO : Que s’est-il réellement passé entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

Ten Hag devra donc tourner son attention vers la nouvelle recrue Altay Bayindir pour remplacer Onana pour ces matchs manqués, le gardien turc ayant signé pour 4,3 millions de livres sterling de Fenerbahce le jour de la date limite.

Le joueur de 25 ans a joué cinq fois pour son pays, mais est un gardien légèrement plus traditionnel qu’Onana. Alors qu’Onana adore jouer avec le ballon aux pieds, Bayindir est plus à l’aise et plus efficace. Il est cependant franc dans ses actions et est confiant lorsqu’il s’agit de sortir de sa ligne pour réclamer des centres ou fermer l’espace pour les attaquants qui se précipitent.

Amrabat, quant à lui, aura Casemiro et Scott McTominay au milieu de terrain à sa place.

Onana a transformé la façon de jouer de Manchester United cette saison (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires de Manchester United

United sera privé d’Antony après la trêve internationale, avec l’ailier retarde son retour à l’entraînement afin de pouvoir répondre aux allégations d’agression.

Pendant ce temps, au milieu de sa dispute publique avec Erik ten Hag après avoir été exclu de l’équipe de la journée, Jadon Sancho pourrait se voir offrir une bouée de sauvetage par l’ancien club du Borussia Dortmund.

Et Mikael Silvestre s’est souvenu de ses débuts avec United contre Liverpool dans une interview avec la FFT.