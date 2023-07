Manchester United Pen prolonge son contrat de 10 ans avec Adidas dans le cadre d’un accord d’une valeur de 900 millions d’euros

Le géant anglais Manchester United a annoncé une prolongation de 10 ans de son partenariat avec la supermarque allemande et sponsor de kits Adidas dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 900 millions d’euros.

L’accord de United avec la marque allemande de vêtements de sport en tant que fournisseur officiel d’uniformes court jusqu’en 2035 et « a une garantie de trésorerie minimale de 900 millions de livres, sous réserve de certains ajustements », a déclaré l’équipe.

A LIRE AUSSI | « Leo’s Coming »: David Beckham savoure le désir à long terme d’amener Lionel Messi à l’Inter Miami

La prolongation signée entre deux des plus grands noms du monde du sport est la plus lucrative de l’histoire de la Premier League.

Le PDG d’Adidas, Bjorn Gulden, s’est dit ravi du partenariat continu de la marque allemande avec l’un des noms les plus connus de la planète.

« Il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération. Nous combinerons tradition et innovation pour plaire à la fois aux joueurs et aux fans », a déclaré Gulden.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l’un des clubs les plus emblématiques du football », a ajouté le PDG des trois bandes.

Adidas a fourni l’uniforme de United de 1980 à 1992 et le partenariat a repris au début de la saison 2015-16.

A LIRE AUSSI | Transfert de football et mises à jour en direct des dernières rumeurs: Chelsea en pourparlers pour signer Kylian Mbappe

Les 20 fois champions anglais de haut vol connaissent une renaissance sous la direction de l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag et ont réussi à dépasser les attentes de la saison précédente en terminant troisièmes de la ligue pour s’assurer une place dans le tournoi continental convoité. UEFA Ligue des Champions.

Le joueur de 53 ans a également soulevé sa première pièce d’argenterie en tant que patron de l’équipe de Manchester avec le triomphe de la Coupe de la Ligue anglaise contre Newcastle United en février.

L’accord exceptionnel pour la plus grande source de revenus du club offre une certaine stabilité à un moment où le club légendaire est à vendre, les propriétaires américains de United, The Galzers, évaluant les offres du banquier qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani et de l’homme d’affaires anglais Jim. Ratcliffe, dans une saga de vente prolongée qui a irrité un grand nombre de fans.

United entame sa prochaine campagne de Premier League contre les Wolves le 15 août.