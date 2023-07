Manchester United cherche à terminer son activité de transfert au début de l’été, avec un attaquant prometteur qui devrait être la prochaine recrue du club.

Mason Mount a déjà rejoint pour 60 millions de livres sterling, tandis que les rapports suggèrent également que les Red Devils ont convenu de conditions personnelles avec le gardien de but de l’Inter Milan Andre Onana, qui pourrait offrir au club une toute nouvelle dimension après le départ de David De Gea, de longue date.

L’équipe d’Erik ten Hag semble toujours légère en attaque, avec Anthony Martial, le seul attaquant senior du club. Les problèmes de blessure du Français signifient que Manchester United a l’intention d’amener un autre buteur à Old Trafford, et cela semble se rapprocher de plus en plus.

En effet, transfert journaliste Nicolo Schira a rapporté que Manchester United avait « conclu un accord de principe » avec Rasmus Hojlund et ses représentants sur un contrat jusqu’en 2028, bien qu’ils doivent encore soumettre une offre à Atalanta.

Rasmus Hojlund pourrait coûter à Manchester United moins de 40 millions de livres sterling cet été, avec Corriere dello Sport en Italie signalant que United a déjà vu une offre de 31 millions de livres sterling rejetée.

Il est probable que les Red Devils pourraient également augmenter leur offre pour atteindre le prix demandé – ou au moins offrir plus d’argent en compléments à la Serie A.

Rasmus Hojlund a été comparé à Erling Haaland (Crédit image : Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

Alors que l’attaquant danois n’a marqué que neuf buts en Serie A en 32 matches lors de la saison 2022/23, Hojlund n’a encore que 20 ans et il reste encore beaucoup de progrès à faire dans sa carrière. Marché de transfert le valorise également à moins de 40 millions de livres sterling, soulignant la capacité potentielle qu’il possède.

Comparé à Erling Haaland, Hojlund est une grande menace physique en attaque et un finisseur naturel.

Alors que Harry Kane, Victor Osimhen et Goncalo Ramos ont tous été liés à Manchester United cet été, Hojlund semble le plus probable compte tenu des considérations de fair-play financier du club.

Rasmus Hojlund a marqué neuf buts en Serie A la saison dernière (Crédit image : Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Marché de transfert valorise Hojlund à 45 millions d’euros.

