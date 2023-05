Manchester United paiera 40 millions de livres sterling pour « le prochain Erling Haaland »: rapport

Manchester United envisage un joueur considéré comme le prochain Erling Haaland – qui leur coûtera 40 millions de livres sterling.

Les Red Devils ont connu une bonne saison et ont confirmé hier soir leur participation à la Ligue des champions pour la saison prochaine avec une victoire catégorique 4-1 sur Chelsea. Mais malgré la surabondance de buts de la nuit dernière, la position d’attaquant a été difficile pour le manager Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo a tristement quitté la mi-saison après s’être brouillé avec le manager néerlandais, qui a prêté Wout Weghorst à Manchester United comme solution de fortune. On pense que United serait intéressé à faire avancer une classe mondiale cet été, cependant, Harry Kane étant considéré comme la cible principale.

La sortie de Cristiano Ronaldo de Manchester United a laissé un vide devant (Crédit image : Getty Images)

Selon le gardien, Victor Osimhen de Naples et Rasmus Hojlund d’Atalanta sont les deux prochaines options sur la liste restreinte pour la place de n ° 9. Cependant, le prix demandé d’Osimhen, d’environ 130 millions de livres sterling, le met fermement hors de portée.

Cela laisse juste Hojlund, qui a été comparé à la sensation de but norvégienne Haaland pour son style similaire. Le Danois n’a que 20 ans et, comme l’attaquant record de Manchester City, il est une grande menace physique en attaque et un finisseur naturel.

Selon Les tempsHojlund ferait reculer United de 40 millions de livres sterling, le Danois étant considéré comme une option pour l’avenir plutôt que comme quelqu’un pour mettre le feu immédiatement.

Bien qu’il reste peu probable que United consacre suffisamment de son budget à Hojlund et à Kane ou Osimhen, ils pourraient se retrouver dans le scénario dans lequel ils se trouvaient lorsqu’ils ont acheté Edinson Cavani le jour de la date limite de 2020. United a signé le vétéran uruguayen comme couverture dans attaque mais a également fait venir Amad Diallo – de l’Atalanta, soit dit en passant – et Facundo Pellistri comme options à développer dans les années à venir.

Rasmus Hojlund est une cible pour Manchester United (Crédit image : Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

Hojlund pourrait bien être considéré comme un type de transfert similaire à Ten Hag. United pourrait lâcher Anthony Martial parmi d’autres attaquants, créant un vide de joueurs d’équipe qui peuvent se positionner au n ° 9.

Hojlund est évalué à évalué par Marché de transfert vaut environ 35 millions d’euros.

