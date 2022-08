Manchester United paie 100 millions de dollars pour la star brésilienne

Antony se dirige vers Old Trafford depuis Ajax

Manchester United fera de la star brésilienne Antony l’une des signatures les plus chères de l’histoire du club après avoir annoncé qu’un accord était en place avec l’Ajax pour l’ailier.

Le joueur de 22 ans est sur le point de signer un contrat de cinq ans avec United, où il rejoindra l’ancien entraîneur de l’Ajax, Erik ten Hag, qui a déménagé à la pirogue d’Old Trafford à la fin de la saison dernière.

Les frais sont rapportés à 81,3 millions de livres sterling (94,4 millions de dollars) en tant que montant fixe avec 4,2 millions de livres sterling (4,9 millions de dollars) en suppléments, y compris un paiement de solidarité à l’ancien club brésilien de Sao Paulo.

“Manchester United a conclu un accord avec l’Ajax pour le transfert d’Antony, sous réserve d’un examen médical, de la finalisation des conditions des joueurs et d’une autorisation internationale”, a-t-il ajouté. lire une déclaration du club.

“Antony a 31 buts et 27 passes décisives en 134 apparitions en club pour l’Ajax et São Paulo, et deux buts et deux passes décisives en neuf apparitions seniors pour son Brésil natal. Il a remporté deux titres d’Eredivisie et une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2020.”

Lire la suite L’entraîneur de football “menace de démissionner” si le club signe Ronaldo – médias

Les champions néerlandais de l’Ajax avaient joué dur sur l’accord final, rejetant les offres précédentes de United avant de trouver un accord.

Le joueur avait tenté de forcer un mouvement en se retirant de l’entraînement, manquant également la victoire de l’Ajax en Eredivisie à Utrecht dimanche.

Capé neuf fois par le Brésil et marquant deux fois, Antony visera à faire partie de l’équipe de son pays pour la Coupe du monde du Qatar 2022 plus tard cette année.

Il devient la cinquième signature estivale de United, après les arrivées de Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez et Casemiro, dans une frénésie de dépenses de plus de 200 millions de livres sterling. C’est également la deuxième affaire conclue entre United et l’Ajax dans la fenêtre actuelle après que le défenseur central Martinez a rejoint l’équipe néerlandaise dans le cadre d’un contrat de 56,7 millions de livres sterling en juillet.

Antony fait partie des achats les plus chers de United dans l’histoire du club, avec Paul Pogba en tête avec son record mondial de 89 millions de livres sterling de la Juventus en 2016. L’attaquant Romelu Lukaku a rejoint Everton pour un montant initial de 75 millions de livres sterling en 2017, bien que cela le chiffre devait augmenter avec les add-ons.

Après un début désastreux de la campagne actuelle de Premier League avec une défaite à domicile contre Brighton et une humiliation 4-0 à Brentford, l’équipe de Ten Hag a livré une performance entraînante pour battre ses rivaux amers Liverpool à Old Trafford la semaine dernière avant de poursuivre avec un dur -a combattu la victoire 1-0 à Southampton samedi.

United se rendra ensuite au bas de la table Leicester en Premier League jeudi soir, avant d’accueillir le leader de la ligue Arsenal dimanche.

LIRE LA SUITE: Les clubs de Premier League battent un record de dépenses