Manchester United: nouvelle tournure dans la saga des transferts de Frenkie de Jong selon les frais convenus

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet)La poursuite de longue date de Frenkie de Jong a pris une autre tournure après Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) inclus le milieu de terrain dans leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Et ce malgré le fait que le Barça aurait accepté jeudi de vendre le Néerlandais à United pour un montant garanti de 63 millions de livres sterling – des frais qui pourraient atteindre plus de 70 millions de livres sterling, selon L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Avec des conditions personnelles encore à convenir, cela pourrait-il être un signe que l’avenir de De Jong pourrait encore se trouver en Catalogne? Après tout, le joueur de 25 ans serait réticent à déménager à Old Trafford.

Et le président de Blaugrana, Joan Laporta, a insisté vendredi sur le fait que le club ne subissait aucune pression pour décharger De Jong, même avec leurs finances précaires les laissant dans une position où ils devraient vraiment lever des fonds grâce aux ventes.

(Crédit image : SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

S’adressant aux médias alors que le Barça dévoilait Raphinha après son arrivée de Leeds (s’ouvre dans un nouvel onglet)Laporte a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Ce n’est pas vrai que le club est obligé de vendre Frenkie de Jong. Son voyage aux États-Unis sera décidé par Xavi.”

Plus tôt cette semaine, le point de vente espagnol AS (via le métro) (s’ouvre dans un nouvel onglet) a affirmé que la relation de De Jong avec Xavi était devenue plus tendue que jamais – est-il donc dans les plans à plus long terme de son manager ou simplement là pour rattraper les chiffres en pré-saison ?

Le temps nous le dira – et avec la fenêtre de transfert encore ouverte pour encore six semaines et demie, osons-nous dire qu’il est encore temps pour d’autres rebondissements …?