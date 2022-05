Manchester United nomme Andy O’Boyle au poste de directeur adjoint du football | Nouvelles du football

Manchester United a nommé Andy O’Boyle au poste de directeur adjoint du football.

O’Boyle, qui revient à United 16 ans après avoir été entraîneur de l’académie, quittera son poste actuel de responsable des performances d’élite en Premier League cet été.

Il apportera son soutien au directeur du football John Murtough dans la conduite de la stratégie de football du club à travers l’équipe première, l’académie et l’équipe féminine.

Erik ten Hag dit qu'il ne voit pas le travail de manager de Manchester United comme un risque alors qu'il commence à travailler à Old Trafford



O’Boyle, qui a déjà occupé des postes à Liverpool, en Angleterre U21, Coventry et Wrexham, a déclaré: “Je suis ravi de rejoindre Manchester United à un moment aussi excitant pour le club, alors que la première équipe se prépare à un nouveau départ sous Erik ten Hag, et l’académie et les équipes féminines vont de mieux en mieux.

“Bien que cela ait été un privilège de servir la Premier League au cours des cinq dernières années, j’ai hâte de commencer à United et de jouer mon rôle dans la création d’un environnement propice au succès du football.”

En Premier League, O’Boyle a été chargé de conseiller les clubs sur l’identification et le recrutement des talents, l’analyse des performances, la science et la médecine du sport, la psychologie et la gestion des prêts.

Il doit terminer sa licence professionnelle UEFA cet été et prépare également un doctorat après avoir déjà obtenu une maîtrise en sciences du sport.

“Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Andy à Manchester United pour assumer ce rôle important dans la direction du club”, a ajouté Murtough.

“Andy a de l’expérience dans tous les domaines techniques du football, du fitness et des sciences du sport au dépistage et au recrutement.

“Cela fera de lui un ajout précieux à mon équipe à Carrington alors que nous continuons à renforcer le leadership et la planification stratégique dans toutes nos activités de football.”

Les plans de transfert d'été de Man Utd analysés

Quels postes Manchester United vise-t-il dans le mercato estival ? Qu'a dit Erik ten Hag ? Et que disent les statistiques ?

Image:

Quelle affaire de transfert fera Manchester United cet été?





Les cinq années d’échec de Man Utd examinées

“La dernière pièce du puzzle.” C’est ainsi que Jose Mourinho a décrit la victoire de Manchester United en finale de la Ligue Europa contre l’Ajax en mai 2017. United était, a-t-il souligné, désormais un club qui avait remporté tous les trophées du monde du football.

La victoire cette nuit-là à Stockholm était censée être le début, pas la fin. C’était peut-être leur troisième trophée de la saison – comme Mourinho gesticulait de façon mémorable avec ses doigts – mais c’était aussi ce qu’il a décrit comme sa saison la plus difficile en tant que manager.

United s’est parfois débrouillé, terminant sixième de la Premier League. Mais à l’époque, même une version crachotante de la machine rouge semblait capable de produire de l’argenterie. Louis van Gaal avait été limogé avec la FA Cup plantée juste devant lui.

Il y avait une acceptation que United devait s’améliorer et une hypothèse selon laquelle ils le feraient. Au lieu de cela, le cinquième anniversaire de cette victoire est venu et est parti, mais il reste le trophée le plus récent du club. Liverpool en a remporté six depuis lors. Manchester City en a remporté 11.

Comment est-ce arrivé? Comment cela a-t-il pu se produire ? C’est une histoire d’orgueil et d’automutilation, un club entravé par trop de voix et trop peu. De la propriété au recrutement, les problèmes étaient innombrables. La solution? On ne sait pas si cela a encore été trouvé.

Cinq ans s’étant écoulés depuis le dernier trophée de United, nous examinons comment et pourquoi cela a mal tourné pour un club qui avait autrefois été synonyme de succès…

Image:

Comment et pourquoi cela a-t-il mal tourné pour Manchester United ces dernières années ?





