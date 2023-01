Manchester United n’est pas un prétendant au titre, mais la croyance grandit, déclare Erik Ten Hag

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que son équipe ne pouvait pas encore être considérée comme prétendante au titre cette saison, mais la confiance dans l’équipe grandit après une nouvelle victoire contre Bournemouth mardi.

Les buts de Casemiro, Luke Shaw et Marcus Rashford à Old Trafford ont valu à United une quatrième victoire consécutive en championnat, réduisant l’écart avec le leader Arsenal à neuf points.

United a eu du mal à atteindre son pire total de points en Premier League la saison dernière et n’a pas remporté le titre de champion d’Angleterre depuis 2013, alors qu’Alex Ferguson était toujours aux commandes.

“C’est un grand pas”, a déclaré Ten Hag lorsqu’on lui a posé des questions sur l’implication de United dans la course au titre.

« Non, mais la croyance grandit et c’est un bon signal. Nous devons donner à chaque match 100% d’énergie et de concentration et si vous restez dans cette philosophie, c’est possible (une offre de titre).

“Nous n’allons pas trop loin, nous sommes en janvier, même pas une demi-saison, le prochain match est Everton qui arrive rapidement, donc nous allons profiter de 24 heures et ensuite passer à autre chose.”

United a remporté quatre matchs consécutifs à domicile en Premier League sans encaisser de but pour la première fois depuis une série de six entre mai et octobre 2017, et n’a pas encaissé de but en championnat à domicile depuis une victoire 3-1 contre Arsenal en septembre.

Le gardien David de Gea a dû effectuer plusieurs beaux arrêts pour conserver une autre cage inviolée mardi, et a suscité des éloges spécifiques de son entraîneur.

“Nous ne restons forts défensivement que si nous faisons notre travail et donnons 100% dans chaque situation”, a-t-il ajouté.

“Il (De Gea) a très bien performé. Il a fait de brillants arrêts et aujourd’hui, l’une des raisons pour lesquelles nous avons tant de clean sheets est David de Gea. Contre West Ham, par exemple, je me souviens d’un arrêt de sa part. En général, nous ne concédons pas autant d’occasions.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)