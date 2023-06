Manchester United négocie l’exclusivité avec les enchérisseurs qataris dans les pourparlers de vente : rapport

Le club de football anglais Manchester United négocie l’octroi de l’exclusivité au consortium dirigé par le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani du Qatar en vue de se vendre pour plus de 6 milliards de dollars, ont déclaré jeudi des sources proches du dossier.

Bien qu’un accord reste incertain, le développement représente une étape majeure dans les efforts de Sheikh Jassim – le fils de l’ancien Premier ministre du Qatar qui est l’un des hommes les plus riches de l’État du Golfe – pour reprendre la marque de sport emblématique.

Les membres de la famille Glazer, qui détiennent des participations minoritaires dans Manchester United et le contrôlent grâce à une structure d’actions à deux classes, encaisseraient dans le cadre de l’accord proposé, a déclaré l’une des sources.

L’offre qatarie est actuellement considérée par les Glazers plus favorablement qu’une offre du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du producteur de produits chimiques INEOS, ont ajouté les sources. L’offre de Ratcliffe prévoit que les Glazers garderaient un certain intérêt pour Manchester United.

Manchester United ne serait pas autorisé à négocier avec un soumissionnaire autre que Sheikh Jassim pour la période d’exclusivité.

Il n’a pas été possible de savoir combien de temps cette période pourrait durer. Les sources ont averti que la situation restait fluide et qu’une nouvelle offre de Ratcliffe pourrait empêcher Sheikh Jassim d’obtenir l’exclusivité.

Les sources ont demandé l’anonymat car l’affaire est confidentielle. Les représentants de Manchester United et de Sheikh Jassim n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de Manchester United ont bondi de 15% aux nouvelles et se négociaient en hausse de 10% à 25,53 $ dans les échanges de l’après-midi à New York jeudi.

Un accord de plus de 6 milliards de dollars pour Manchester United serait l’un des plus importants jamais conclus dans le monde du sport, à la suite d’une vente de taille similaire des Washington Commanders de la Ligue nationale de football plus tôt cette année.

Cela représenterait également une prime importante par rapport aux autres offres de football. L’année dernière, l’acquisition de 3,1 milliards de dollars du Chelsea Football Club par un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital l’a évalué à 5,7 fois le chiffre d’affaires de son dernier exercice.

Une vente de plus de 6 milliards de dollars valoriserait Manchester United à plus de 10 fois le chiffre d’affaires annuel de l’année dernière, selon les données de Refinitiv.

Record de 20 fois champion d’Angleterre, Manchester United compte plus de 650 millions de fans dans le monde, selon le cabinet d’études de marché Kantar. Un grand nombre d’entre eux réclament un changement de propriétaire.

En effet, les Glazers ont supervisé un ralentissement important de la fortune du club, le club ne remportant que le dernier de ses 20 titres de haut vol lors de la dernière saison de l’ancien manager Alex Ferguson en charge en 2012-13.

Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue sous Erik Ten Hag cette saison, mais sa troisième place en championnat, à 14 points de ses rivaux locaux et triple vainqueur de Manchester City, souligne l’ampleur du revirement requis.

Alors qu’une partie des supporters peut considérer les poches profondes d’un nouveau propriétaire qatari comme le moyen le plus rapide de réduire l’écart entre United et Manchester City, soutenu par Abu Dhabi, d’autres ont exprimé leur « profonde inquiétude » face au bilan du Qatar en matière de droits humains.

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait d’énormes investissements dans le sport ces dernières années, ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles ils essaient de « sporter » leurs images.

Le Qatar a accueilli l’événement phare du football, la Coupe du monde, en 2022, tandis que la société d’État Qatar Sport Investments (QSI) est propriétaire du club de Ligue 1 Paris St Germain.

Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite finance l’échappée LIV Golf Series, qui a récemment accepté de fusionner avec le PGA Tour, ainsi que l’équipe de Premier League Newcastle United.

