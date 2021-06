Manchester United ne veut pas rencontrer Kieran Trippier, Raphael Varane demande des prix

Manchester United est dissuadé de poursuivre Kieran Trippier et Raphael Varane en raison des prix élevés proposés par leurs clubs, ont déclaré des sources à ESPN.

United est intéressé par la signature d’un arrière droit et d’un défenseur central cet été avec Trippier et Varane parmi les joueurs sur une liste d’objectifs établie par le service de recrutement et manager Ole Gunnar Solskjaer.

Trippier souhaite revenir en Premier League après deux saisons à l’Atletico Madrid pour se rapprocher de sa famille, mais le prix cité par les intermédiaires est supérieur à 30 millions de livres sterling, ce que United considère comme trop pour un joueur de 30 ans avec très peu de valeur de revente.

Solskjaer a déjà un arrière droit régulier à Aaron Wan-Bissaka – qui a coûté 50 millions de livres sterling à Crystal Palace en 2019 – et quand Alex Telles a été signé l’été dernier en tant que concurrent de Luke Shaw à l’arrière gauche, le Brésilien a coûté environ 15 millions de livres sterling. de Porto.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Atletico n’était pas disposé à écouter les offres pour Trippier, car l’entraîneur Diego Simeone le considère comme un membre clé de l’équipe et n’a pas suffisamment confiance en l’option de sauvegarde Sime Vrsaljko.

Varane est une cible à long terme pour United, mais l’intérêt cet été est motivé par sa situation contractuelle au Real Madrid.

Le Français a encore un an sur son contrat existant et il y a un sentiment en Espagne qu’il est désireux de relever un nouveau défi, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il n’avait pas informé Madrid qu’il avait déjà décidé de ne pas accepter de nouvelles conditions.

La situation a été encore compliquée par le départ de Sergio Ramos et si Varane partait également, les géants espagnols devraient remplacer leur paire de demi-centre de premier choix.

United a été informé que même à un an de devenir agent libre, Madrid valorise toujours Varane à plus de 70 millions de livres sterling. Des sources ont déclaré à ESPN que, dans l’état actuel des choses, United ne détenait aucun intérêt dans Ramos.

United est prêt à dépenser pour renforcer l’équipe cet été mais, selon des sources, à Old Trafford, on craint que les clubs européens n’augmentent leurs prix pour les équipes de Premier League, car ils sont parmi les rares à pouvoir se le permettre. payer des frais de transfert après l’impact financier dévastateur de la pandémie de coronavirus.

Si United n’amène pas Trippier et Varane, l’arrière latéral de Norwich Max Aarons et l’arrière central de Villarreal Pau Torres sont parmi d’autres options.

