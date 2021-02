Manchester United ne s’est pas engagé envers Coman du Bayern Munich

La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United n’a pas encore déménagé pour Coman

Sky Sports rapporte que le Bayern Munich Kingsley Coman ne rejoindra pas Manchester United pendant le mercato d’été.



Les Red Devils étaient prêts à lui proposer un accord d’une valeur stupéfiante de 260000 £ par semaine, mais même si Coman pense que son prochain grand déménagement sera terminé en Premier League, on ne sait pas s’il fera ce saut une fois le courant. la saison touche à sa fin.

Dans le même temps, cependant, aucune discussion n’a eu lieu entre le Bayern et Coman sur une prolongation de contrat avec les champions en titre de l’Europe, alors attendez-vous à plus de développements sur ce front dans les mois à venir.

Chelsea s’en prend à Hofmann

Chelsea est intéressé à essayer de signer la star du Borussia Monchengladbach Jonas Hofmann, Rapporte Bild.

Avec six buts et 10 passes décisives à ce jour cette saison, Hofmann a été au cœur des efforts de Gladbach pour une place en UEFA Champions League.

Cependant, bien qu’il soit sous contrat avec le club jusqu’en 2023, il semble que le manager des Blues, Thomas Tuchel, souhaite qu’ils se réunissent pour la première fois depuis leurs jours au Borussia Dortmund.

Torino pousse le renouvellement de Belotti

Tuttosport rapporte que Torino tente de faire match nul contre l’attaquant Andrea Belotti jusqu’à un nouvel accord.

Ce n’est un secret pour personne que le joueur de 27 ans a suscité un grand intérêt lors d’un défilé des meilleurs clubs européens ces dernières années, mais jusqu’à présent, il a décidé de rester sur place.

Hélas, Belotti est actuellement en pourparlers avec le club sur les conditions de son nouveau contrat potentiel, Torino devant probablement ajuster son salaire annuel à 3,5 millions d’euros plus les bonus.

Tap-ins

– Les loups et West Bromwich Albion veulent tous deux essayer de signer la sensation de Bristol City Louis Britton, Rapporte Football Insider. Le contrat de l’adolescent devrait expirer cet été, et pourtant, même si la position des Wolves dans le tableau et le pedigree européen devraient leur donner l’avantage, West Brom est déterminé à lutter contre celui-ci jusqu’à la fin.

– Défenseur signé Atlanta United Ronald Hernandez prêté par l’Aberdeen FC écossais pour la saison 2021. Le Vénézuélien de 23 ans occupera une place dans la liste internationale, a annoncé jeudi le club de la MLS.