Manchester United ne rêve pas de titre de Premier League – Erik ten Hag après sa victoire dans le derby

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas au titre de Premier League après la victoire de son équipe dans le derby contre Manchester City samedi.

United est revenu par derrière pour battre City 2-1 à Old Trafford et est troisième de la Premier League après une série de résultats remarquables sous l’entraîneur néerlandais.

L’équipe de Ten Hag a remporté 16 de ses 19 matchs depuis la défaite 6-3 contre City en octobre et n’est qu’à un point des champions du classement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait au titre, Ten Hag a répondu : “Les fans rêvent peut-être, mais nous ne le faisons pas. Nous devons garder les pieds sur terre et faire face [up to the fact] que notre jeu a beaucoup à améliorer.”

United a remporté ses neuf derniers matches et est le seul club anglais encore en vie dans quatre compétitions cette saison. De toute évidence, des progrès significatifs ont été réalisés sous l’ancien entraîneur de l’Ajax.

“Nous parlons souvent d’équipes, de développement, de progression tactique, mais l’une des principales tâches d’un manager, d’un staff d’entraîneurs est de travailler sur la mentalité de l’équipe et cette mentalité comporte de nombreux éléments”, a déclaré Ten Hag.

“L’un d’eux est la résilience, la détermination de cette équipe progresse beaucoup dans ces faits, face aux revers, face à la souffrance dans les moments douloureux et continue après les revers comme un but contre.

“Je pense que nous avons aussi des joueurs sur le terrain qui sont expérimentés et qui savent qu’un match peut changer à un moment donné et je pense que nous sommes beaucoup mieux à même de gérer de telles situations qu’il y a quelques mois.”