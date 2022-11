Manchester United n’atteint pas la première place de la Ligue Europa, Arsenal dans les 16 derniers

Manchester United n’a pas réussi à usurper la Real Sociedad en tête du groupe E de la Ligue Europa malgré une victoire 1-0 à Saint-Sébastien, alors qu’Arsenal a assuré sa place dans les 16 derniers jeudi.

United fait maintenant face à des éliminatoires délicates contre l’une des équipes qui passeront de la Ligue des champions à la Ligue Europa en février avec des adversaires potentiels de Barcelone et de la Juventus.

Alejandro Garnacho a marqué le seul but de la soirée à la Reale Arena après seulement 17 minutes pour surpasser George Best en tant que plus jeune buteur non anglais de United en Europe à 18 ans.

Mais les Red Devils ont dû regretter leur défaite face aux Espagnols à Old Trafford lors de la première journée, car ils ont raté la tête du groupe à la différence de buts.

“Vous n’obtenez pas toujours ce que vous méritez – c’est le football”, a déclaré l’entraîneur de United, Erik Ten Hag.

“Nous gagnons aujourd’hui mais bien sûr nous sommes déçus de ne pas avoir marqué deux buts car c’est ce dont nous avions besoin.”

Arsenal n’a pas commis la même erreur puisqu’une victoire 1-0 contre le FC Zurich a suffi à empêcher le PSV Eindhoven de remporter le Groupe A.

Mais les hommes de Mikel Arteta ont été obligés de travailler pour les trois points après que la frappe précoce de Kieran Tierney les ait mis devant.

Arteta a été contraint de se tourner vers son banc en seconde période avec Bukayo Saka et Thomas Partey risqué malgré un déplacement à Chelsea dimanche pour les dirigeants de Premier League.

Et les Gunners se sont échappés de justesse quand Adrian Guerrero a tiré à la maison pour les champions suisses pour être signalé hors-jeu.

La Roma a remporté son affrontement avec Ludogorets Razgrad pour se qualifier pour la ronde éliminatoire grâce à une riposte en seconde période dans la capitale italienne.

Les premiers vainqueurs de l’Europa Conference League retournaient à cette compétition lorsque les Bulgares menaient 1-0 à la mi-temps.

Mais deux penaltys de Lorenzo Pellegrini et un but en retard de Nicolo Zaniolo ont permis aux hommes de Jose Mourinho de se qualifier.

Feyenoord et Midtjylland ont progressé à partir d’un groupe F incroyablement serré qui a vu les quatre équipes terminer avec huit points.

Les géants néerlandais ont battu la Lazio 1-0 à Rotterdam grâce au but de Santiago Gimenez.

Midtjylland a battu Sturm Graz 2-0 grâce au doublé d’Anders Dreyer.

L’Union Berlin, Nantes et Monaco ont également gagné pour garantir leur progression vers les séries éliminatoires.

Arsenal et Sociedad seront rejoints par Fenerbahce, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Feyenoord, Fribourg et Ferencvaros pour se qualifier directement pour les 16 derniers.

En Europa Conference League Anderlecht, Lech Poznan, Nice, Partizan Belgrade, Gand et Cluj ont assuré leur place en phase à élimination directe.

West Ham a clôturé une phase de groupes parfaite de six victoires sur six malgré la présence d’une jeune équipe lors d’une victoire 3-0 contre le FCSB à Bucarest.

