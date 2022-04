Manchester United n’appartient même pas au même terrain que Liverpool après la dernière humiliation

LIVERPOOL, Angleterre – Ralf Rangnick insiste sur le fait qu’il pense que Manchester United n’est peut-être qu’à deux ou trois fenêtres de transfert de rattraper Liverpool, mais à en juger par la dernière raclée à Anfield, l’écart ressemble plus à deux ou trois mille années-lumière.

Après la victoire 4-0 de Liverpool mardi, le tableau de Premier League montre une différence de 22 points, mais concrètement ces deux équipes occupent des stratosphères totalement différentes.

L’équipe de Jurgen Klopp est si loin que United peut à peine les voir – ce qui est normal étant donné que mardi soir, ils se sont à peine suffisamment rapprochés pour renifler une chemise rouge. Soit dit en passant, ils sentent le succès, quelque chose que les fans à l’extérieur qui ont voyagé de Manchester pourraient ne pas ressentir avant un certain temps.

La seule consolation pour ces supporters de United est que la saison est à un match près de sa fin.

« C’est embarrassant, c’est décevant, peut-être même humiliant », a déclaré Rangnick après la déroute de mardi.

Au moment où la saison de Liverpool touche à sa fin, ils auraient pu faire ce qu’aucune autre équipe anglaise n’a fait auparavant : remporter le quadruplé de la Premier League, de la Ligue des champions, de la FA Cup et de la Carabao Cup.

C’est le même nombre de trophées en une saison que United a remporté en près d’une décennie. Il pourrait s’écouler encore 10 ans avant qu’ils ne remportent le prochain si Liverpool et Manchester City continuent leur ère de domination et que United continue d’être mal géré et mal entraîné.

Deux ou trois mercato ? Oui en effet.

« Lorsque Jurgen Klopp est arrivé il y a six ans, ils ont changé au club et ont élevé non seulement l’équipe, mais aussi le club et la ville à un nouveau niveau », a déclaré le milieu de terrain de United Bruno Fernandes par la suite. « C’est ce qui doit se passer avec nous dans les prochaines fenêtres de transfert. Ils ont de meilleurs joueurs que nous. Il doit y avoir une reconstruction à coup sûr. »

« Liverpool est prêt pour le titre. Nous ne le sommes pas », a ajouté Fernandes. « Je n’ai pas besoin d’être ici pour parler de la différence de niveau. Nous devons nous regarder, de haut en bas, et comprendre ce qui ne va pas. »

Il était évident dès la deuxième minute quel genre de nuit ça allait être. Le gardien de Liverpool, Alisson, a utilisé sa première touche pour dépasser Fernandes et passer calmement à sa défense tandis que la première contribution du gardien de United, David de Gea, a été de lancer le ballon dans le Sir Kenny Dalglish Stand sans aucune pression.

Cela a donné le ton du match: United maladroit et paniqué dans la formation 5-4-1 remaniée de Rangnick avec Phil Jones comme troisième défenseur central tandis que Liverpool était courageux et confiant.

Luis Diaz a marqué après cinq minutes et Mohamed Salah a ajouté un deuxième but après 22 minutes, son temps marquant depuis le 12 mars. Les deux étaient nets et bien construits – deux choses qui semblaient peu familières aux joueurs de Rangnick.

Man United pouvait à peine trouver une autre chemise bleue, et encore moins créer quelque chose de significatif. Alors qu’ils frappaient le ballon pendant un retard au début de la seconde mi-temps, chaque passe réussie était acclamée bruyamment par le Kop.

Vous savez que c’est mal quand vos rivaux les plus féroces se moquent de vous.

Liverpool a surclassé Manchester United à Anfield et s’est catapulté en tête du classement de la Premier League mardi. Oli Scarff/AFP via Getty Images

Il y a eu plus d’applaudissements sarcastiques 10 minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque United a finalement réussi un tir pendant une brève période où les visiteurs semblaient vaguement compétents, mais un but de Sadio Mane et un autre de Salah ont porté le score à 4-0. C’est un score global de 9-0 si vous incluez la démolition 5-0 de Liverpool à Old Trafford en octobre.

Liverpool était tellement meilleur mardi qu’il risquait de s’ennuyer.

« Nous étions clairement meilleurs en première mi-temps et ensuite garder le niveau de concentration est très important », a déclaré Klopp.

« Je ne suis pas ici pour humilier les adversaires », a ajouté Klopp. « Ils sont évidemment dans une situation difficile. Nous avons fait ce que nous devions faire – 9-0, cela ne m’intéresse pas. C’est quelque chose pour les supporters s’ils veulent célébrer. Je sais que cela ne durera pas éternellement. Ils va riposter. »

La prédiction de Rangnick sur le temps qu’il faudra avant que United puisse égaler Liverpool est un espoir plutôt qu’une attente. Cela repose sur l’idée que le club a un plan viable pour le recrutement de joueurs à l’avenir et il ignore commodément le fait qu’ils ont dépensé 130 millions de livres sterling pour Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka aussi récemment qu’en 2019.

Maguire, coupable des quatre buts à Anfield, ne s’approcherait pas de cette équipe de Liverpool alors que Wan-Bissaka n’est même pas un habitué de United.

Il en dit long que le milieu de terrain de 19 ans Hannibal Mejbri a montré plus de combat et de désir en six minutes en tant que remplaçant que la plupart de ses coéquipiers réunis. Erik ten Hag doit aimer les défis s’il s’est engagé à régler ce gâchis.

Mardi à Anfield, un décalage s’est joué entre des équipes se dirigeant dans des directions opposées. United est sur la bonne voie pour son pire total de points depuis la formation de la Premier League tandis que Liverpool reste à la recherche d’atteindre de nouveaux sommets.

L’écart entre les deux est presque hors échelle. Ils peuvent aussi être sur des planètes différentes.