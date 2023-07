Manchester United n’accepte aucune offre pour Bruno Fernandes malgré l’intérêt signalé de l’Arabie saoudite

Manchester United n’est pas ouvert aux offres pour Bruno Fernandes cet été, selon talkSPORT.

Le milieu de terrain portugais aurait rejeté plusieurs offres de quitter Old Trafford et de sceller un déménagement en Arabie saoudite cet été.

2 Fernandes est sous contrat à Old Trafford jusqu’en juin 2026 Crédit : Getty

On dit que Fernandes n’a pas l’intention de quitter les Red Devils, le joueur de 28 ans devant être nommé nouveau capitaine du club, en remplacement de Harry Maguire.

Mais on pense que Man United n’envisagerait aucune offre pour son meneur de jeu vedette non plus.

Reporter de transfert Fabrice Romano affirme que le joueur a rejeté plus de deux approches de l’Arabie saoudite le mois dernier.

La Saudi Pro League a attiré un certain nombre de joueurs de haut niveau depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en décembre.

L’ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid, Karim Benzema, a signé pour les champions d’Al Ittihad, tout comme l’ancien milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante.

L’ancienne star de Liverpool, Roberto Firmino, a rejoint Al Ahli sur un transfert gratuit, tandis que le duo des Reds Jordan Henderson et Fabinho ont également été fortement liés aux mouvements vers la ligue.

Fernandes a rejoint Man United depuis le Sporting Lisbon en janvier 2020, ce qui a eu un impact immédiat après avoir remporté le prix du joueur du mois de Premier League quatre fois la même année. Il a remporté le prix Sir Matt Busby du joueur de l’année à Man United à deux reprises.

Il a aidé Man United à remporter la Coupe Carabao et à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière.

2 Fernandes pourrait bientôt diriger Man United lors des matchs Crédit : Getty

Fernandes pourrait figurer dans le choc de pré-saison de Man United contre Lyon mercredi, coup d’envoi à 14 heures.

Mason Mount est la seule signature confirmée de Man United cet été, bien qu’ils se rapprochent du gardien de but de l’Inter Milan Andre Onana.