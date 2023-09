Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a déploré des blessures affectant sa capacité à sélectionner son onze de départ le plus fort pendant son séjour à Old Trafford.

Le Néerlandais affirme que, depuis qu’il a repris Manchester United au début de la saison 2022/23, il a toujours dû bricoler son effectif en raison de l’indisponibilité de certains joueurs, alors qu’il s’exprimait mercredi à l’approche du match de Ligue des Champions des Diables Rouges contre le Bayern Munich. .

Manchester United compte actuellement 12 joueurs portés disparus pour une raison ou une autre, laissant Ten Hag avec une équipe itinérante affaiblie de 21 joueurs, dont quatre gardiens de but, à emmener en Allemagne.

Shaw est un membre clé de l’équipe blessé (Crédit image : Getty Images)

En défense, c’est là que réside le vrai problème pour Ten Hag avant le choc contre le Bayern, avec Luke Shaw, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia et Harry Maguire qui ont tous raté le match d’ouverture de la campagne de Ligue des champions en raison d’une blessure.

Ailleurs dans l’équipe, les milieux de terrain Mason Mount, Sofyan Amrabat et Kobbie Mainoo sont absents, tandis que les attaquants Jadon Sancho et Antony manqueront également le match.

L’entraîneur de Manchester United est cependant confiant dans sa capacité à résoudre les problèmes, soulignant les succès de son équipe lors des périodes précédentes.

« Une chose est vraie, depuis le début de la saison dernière, je ne pense pas avoir jamais commencé avec, à mon avis, le meilleur onze de départ », a déclaré Ten Hag. « Il y avait toujours des blessés.

Sancho est porté disparu pour des problèmes disciplinaires (Crédit image : Getty Images)

« Nous avons toujours obtenu des résultats en dehors de la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je l’ai vécu dans le passé et je l’ai géré. Il faut y faire face. J’aime ces situations parce qu’il faut les gérer et savoir quoi faire, et cela se concentre sur le processus.

« Les médecins s’occupent des problèmes. Tout d’abord, les blessures arrivent toujours dans le football de haut niveau parce que nous vivons à la limite. Bien sûr, nous analysons pourquoi les choses arrivent, mais nous devons aussi gérer les conséquences. Nous devons en tirer le meilleur parti. Nous devons passer à l’étape suivante, en intégrant Rasmus Hojlund et Sergio Reguilon. »

A l’approche du match sous une pression intense après trois défaites lors de ses cinq premiers matches de Premier League, Ten Hag pense que son équipe va bientôt passer à la vitesse supérieure.

« Non, nous ne pensons pas avoir besoin d’une réinitialisation », a ajouté l’entraîneur de United.

« Absolument pas. Nous sommes dans un processus et ce que vous voyez, c’est que dans certaines parties du match, nous jouons très bien, mais aussi dans certaines parties du match, nous avons joué en dessous de nos niveaux. »

