Manchester United met fin au contrat de Mason Greenwood malgré aucune preuve concluante après l’enquête du club

Manchester United a publié une déclaration concernant sa décision de résilier le contrat de son talent de l’académie, Mason Greenwood.

Greenwood (21 ans), a gravi les échelons de l’académie de Manchester United et a fait sa marque en rejoignant la première équipe sous l’ancien manager et légende du club, Ole Gunnar Solskjær. Depuis lors, Greenwood semble être le prochain attaquant vedette de l’Angleterre, mais les choses se sont dégradées pour l’ailier droit.

Dans une déclaration publiée par le club, « Sur la base des preuves dont nous disposons, nous avons conclu que le matériel publié en ligne ne fournissait pas une image complète et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il était initialement accusé. «

Mais il admet toujours qu’il a commis certaines erreurs, ce qui n’est toujours pas clair quant à ce qu’il veut vraiment dire.

Des clips audio et des images ont été publiés par la partenaire de Greenwood, Harriet Robson, qui indiquent que Greenwood se comportait de manière abusive envers elle.

On dit que le couple s’est remis ensemble et partage également un enfant.

Une raison potentielle pour laquelle Greenwood n’a pas été réintégré par le club est principalement due au contrecoup auquel le club a été confronté lorsque des rumeurs ont circulé concernant son retour au club. Diverses chaînes de fans majeures, des caméras de fans et d’autres ont été strictes dans leur position concernant Mason Greenwood

Il a même été suggéré qu’il pourrait être prêté à un autre club comme Atalanta en Italie dans le cadre d’un accord d’échange pour le nouveau Rasmus Højlund. Mais le club italien n’était pas intéressé par l’accord et voulait plutôt un accord en espèces.

Greenwood lui-même a publié une déclaration concernant la résiliation de son contrat. Il a dit : « J’ai appris que la violence ou les abus dans toute relation sont mauvais, je n’ai pas fait les choses dont on m’accusait et en février, j’ai été innocenté de toutes les accusations. Cependant, j’accepte pleinement d’avoir fait des erreurs dans ma relation, et j’assume ma part de responsabilité dans les situations qui ont conduit à la publication sur les réseaux sociaux. »

Un autre point intéressant à noter est que dans une lettre ouverte aux fans du club, le PDG du club, Richard Arnold, a mentionné les conclusions suivantes lors de l’enquête indépendante du club sur toute la question.

– La victime présumée a demandé à la police d’abandonner son enquête en avril 2022.

– On nous a fourni des explications alternatives pour l’enregistrement audio, qui était un court extrait d’un enregistrement beaucoup plus long, et pour les images mises en ligne.

– La famille de la victime présumée a participé au processus et a eu la possibilité d’examiner et de corriger nos constatations factuelles.

Maintenant, Mason Greenwood cherchera un nouveau club alors qu’il cherche à revenir à ce qu’il fait de mieux, à savoir jouer au football.