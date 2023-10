Manchester United met fin à sa séquence de défaites avec un retour tardif DRAMATIQUE pour battre Brentford

Le remplaçant Scott McTominay a marqué deux fois dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps alors que Manchester United revenait de 1-0 pour battre Brentford 2-1 à Old Trafford.

Toujours à la traîne du but inscrit par Mathias Jensen en première mi-temps à la 93e minute, les hommes d’Erik ten Hag se dirigeaient vers une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues – et une troisième défaite consécutive à domicile, ce qui ne s’était pas produit depuis la fin du match. années 1980.

Mais un doublé rapide de McTominay a épargné les rougeurs de l’équipe locale qui n’a enregistré que sa quatrième victoire de la saison en Premier League.

McTominay n’a été introduit qu’après 87 minutes, mais il aurait difficilement pu avoir un impact plus significatif.

Le milieu de terrain écossais a égalisé à bout portant, bondissant après que le gardien de Brentford Thomas Strakosha n’ait pu que parer l’effort initial de Diogo Dalot.

Et quatre minutes plus tard, il a ravi une foule d’Old Trafford auparavant en colère – qui avait adressé de nombreuses huées à son équipe plus tôt dans le match – en rentrant chez lui avec un ballon de Harry Maguire – faisant ainsi son premier début de campagne en championnat.

McTominay et Maguire semblaient tous deux sur le point de quitter Man United cet été, mais ils viennent de se combiner pour ce qui pourrait s’avérer être un énorme tournant pour les Red Devils.

Il y a encore beaucoup de travail à faire – United occupe la neuvième place du classement de Premier League – mais Ten Hag and co. se dirigent vers la trêve internationale sur une note considérablement plus élevée qu’il ne le semblait.

Ils reviennent à l’action avec un voyage à Sheffield United, en bas du classement, dans deux semaines.

