Manchester United mène deux fois en quatre minutes dans un départ horrible contre Nottingham Forest

Manchester United s’est donné une montagne à gravir après avoir perdu deux buts en quatre minutes à domicile contre Nottingham Forest en Premier League samedi.

Désireux de rebondir après la défaite 2-0 du week-end dernier à Tottenham, l’équipe d’Erik ten Hag a réalisé le pire départ possible à Old Trafford.

Taiwo Awoniyi a ouvert le score après deux minutes alors qu’il s’éloignait lors d’une attaque en échappée, trompait Andre Onana avec une feinte et dépassait le gardien au sol dans le coin.

Et deux minutes plus tard, Willy Boly a doublé la mise de Forest après qu’un coup franc de Brennan Johnson l’ait touché et ait été dévié au fond des filets.

Christian Eriksen a marqué un but pour United en tirant sur un centre de Marcus Rashford après 17 minutes, mais l’équipe locale s’est inclinée 2-1 à la pause et a du travail à faire en seconde période pour renverser la vapeur.

Ten Hag est toujours sans un certain nombre de joueurs, avec Mason Mount, Rasmus Hojlund, Amad Diallo, Tom Heaton, Kobbie Mainoo, Tyrell Malacia et Luka Shaw tous absents pour ce match.

