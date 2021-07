Manchester United : Marc Skinner émerge comme cible pour remplacer Casey Stoney en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe féminine | Actualités footballistiques

Manchester United a approché Orlando Pride dans l’espoir de nommer Marc Skinner comme entraîneur-chef de leur équipe féminine, Sky Sports Nouvelles peut confirmer.

Initialement rapporté par Télégraphe Sport, les discussions entre les deux clubs et Skinner sont en cours.

Casey Stoney a démissionné de son poste à United en mai et a depuis été nommé entraîneur-chef de la nouvelle équipe NWSL de San Diego.

Skinner est à la tête d’Orlando depuis janvier 2019, date à laquelle il a quitté l’équipe de Super League féminine de Birmingham City pour s’installer aux États-Unis.

Il a supervisé des améliorations significatives pendant son mandat à Birmingham, les laissant alors qu’ils occupaient la quatrième place derrière les poids lourds de la Super League féminine, Manchester City, Arsenal et Chelsea.

Le temps de Skinner aux États-Unis a été durement touché par la pandémie de Covid-19, la NWSL étant en pause partielle en 2020 lorsqu’elle a disputé des compétitions plus courtes au lieu d’une saison de championnat régulière. Pride avait terminé au plus bas lors de sa première saison en charge.

Casey Stoney a quitté son poste de patron de United en mai et se dirigera vers la NWSL avec la nouvelle franchise San Diego



Mais 2021 s’est avéré plus positif pour Skinner and the Pride, qui occupent actuellement la cinquième place après et à seulement trois points du leader actuel Portland Thorns.

La WSL sera diffusée en direct sur Sky Sports à partir de 2021/22

Sports aériens a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021.

















Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021.



En tant que l’une des ligues les plus compétitives, avec certains des noms et des équipes les plus célèbres au monde, la WSL sera l’une des Sky Sports’ offres phares.

L’accord verra Sports aériens diffuser au moins 35 matchs exclusivement en direct par saison et renforcer davantage l’engagement du diffuseur envers le sport féminin.