Manchester United lance des offres pour DEUX attaquants très convoités dans une refonte de première ligne – rapport

Manchester United est sur le point de lancer des offres pour deux attaquants très convoités alors qu’Erik ten Hag vise à fournir une solution à long terme au manque de puissance de feu du club.

Selon le Poster, Manchester United espère conclure un accord pour débarquer le prodigieusement talentueux international danois Rasmus Hojlund d’Atalanta, avant de se rendre en Allemagne dans le but d’amener le Français Randal Kolo Muani en Premier League. Ce dernier, qui a marqué 15 buts en 32 matches avec l’Eintracht Francfort la saison dernière, est un autre joueur en tête de liste des meilleurs clubs européens recherchés.

Ten Hag n’a pas caché son désir d’augmenter la puissance de feu de United la saison prochaine, après que le club n’ait marqué que 58 fois en Premier League la saison dernière. Ce chiffre était le plus bas parmi les six premiers, et le même décompte que Brentford, neuvième.

Tout au long de la campagne précédente, United a lutté sans véritable attaquant. Cristiano Ronaldo a été jugé pas assez mobile avant de partir pour l’Arabie saoudite en novembre, avant que Wout Weghorst ne travaille devant le but après avoir été prêté en janvier.

Ten Hag n’acceptera pas une telle incompétence cette fois-ci et exige non pas un mais deux attaquants qui peuvent concourir pour une place n ° 9. Marcus Rashford, qui a marqué 30 fois dans toutes les compétitions la saison dernière, est meilleur du côté gauche de l’attaque et a besoin du soutien de ses collègues attaquants. Anthony Martial, quant à lui, pourrait être déplacé après plusieurs saisons frustrantes au club.

Un nouvel attaquant est donc nécessaire et Ten Hag considère Hojlund comme la solution à long terme. Joueur dans le moule d’Erling Haaland, le Danois est grand, rapide, peut tirer des deux pieds et est bon dans les airs. Pourtant, après avoir marqué seulement neuf fois en Seria A la saison dernière, on pense qu’une solution plus immédiate serait utile dans les saisons à venir, d’où l’intérêt pour Kolo Muani.

Kolo Muani a été évalué à environ 65 millions d’euros par Francfort, tandis que Hojlund pourrait être disponible pour un montant d’environ 40 millions d’euros.

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Ten Hag veut un nouvel attaquant. L’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund a été lié à un déménagement de 40 millions de livres sterling, tandis que Mohammed Kudus coûterait autantaussi. Kim Min-jae est sérieusement liéealors que Mason Mount continue de faire l’objet de rumeurs, aussi. Incroyablement, Neymar a également été lié.

United a également été aurait un intérêt pour le milieu de terrain américain Taylor Boothalors que Adrian Rabiot a été liéaussi.