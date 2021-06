Manchester United : Juan Mata, Lee Grant en pourparlers sur de nouveaux accords, Sergio Romero et Joel Pereira partent | Actualités footballistiques

Juan Mata et Lee Grant sont en pourparlers avec Manchester United au sujet de nouveaux contrats, mais Sergio Romero et Joel Pereira quitteront le club.

Mata, 33 ans, n’a disputé que neuf matches de Premier League cette saison, dont six départs.

Son contrat doit expirer à la fin de ce mois, mais United a la possibilité de prolonger son contrat d’un an.

Les gardiens Romero et Pereira quitteront United, qui a renforcé ses options avec la signature de Tom Heaton de Burnley.

Image:

Sergio Romero



Heaton a déclaré qu’il avait l’intention de défier David de Gea et Dean Henderson pour le maillot n ° 1.

Mais avec l’avenir de De Gea et Henderson incertain, Grant, 38 ans – qui n’a pas encore fait d’apparition en Premier League pour United – reste en discussion sur un nouvel accord, ainsi que sur le bouchon de 22 ans Paul Woolston.

Image:

Lee Grant, 38 ans, n’a pas encore fait une apparition en Premier League pour Manchester United



Romero, qui compte 96 sélections pour l’Argentine, a passé la majorité de ses six années à United en tant que remplaçant de De Gea, mais a été le premier choix tout au long de la campagne réussie du club en Ligue Europa 2017-17.

Pereira, 24 ans, n’a fait qu’une seule apparition pour United et a passé cette saison en prêt au club de championnat Huddersfield.

United a également libéré six membres de l’académie : Jacob Carney, Mark Helm, Iestyn Hughes, Arnau Puigmal, Max Taylor et Aliou Traoré.

Les pourparlers de Sancho se poursuivent ; « optimisme prudent » sur l’affaire

United est en pourparlers avec le Borussia Dortmund au sujet de la signature de Jadon Sancho, toutes les parties étant « prudemment optimistes », un accord peut être conclu.

Les discussions sur le transfert de l’international anglais sont centrées sur les frais globaux souhaités par Dortmund et la structure des paiements de United.

On pense que le prix demandé sera nettement inférieur aux 108 millions de livres sterling que Dortmund voulait l’été dernier – en grande partie en raison des effets économiques de la pandémie en cours et du fait que Sancho entre dans les deux dernières années de son contrat.

Que devrait faire Man Utd cet été ?

Image:

OLE GUNNAR SOLSKJAER



Sky Sports News’ James Cooper écrit: « Ole Gunnar Solskjaer a parlé de » peaufiner « cet été plutôt que de changements en gros avec une suggestion qu’il y aura une signature majeure et marquante accompagnée de quelques autres nouveaux visages.

« La finance était un problème l’été dernier et une année de football au milieu d’une pandémie n’a pas non plus facilité l’économie à Old Trafford, donc je ne m’attends pas à ce qu’une énorme injection d’argent rétablisse soudainement tout.

« Après avoir prolongé le séjour d’Edinson Cavani à Manchester et avec de grands espoirs pour le développement continu de Mason Greenwood, ce serait une surprise si l’un des Harry Kane ou Erling Haaland arrivait à Old Trafford. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas été examinés, ils ont , mais Manchester United a d’autres domaines à renforcer et son argent de transfert ne peut s’étendre que jusqu’à présent.

« Augmenter le financement des ventes de joueurs ou libérer de gros morceaux de salaire des départs permettrait, encore une fois, une plus grande flexibilité et Solskjaer et son équipe de recrutement restent également des admirateurs de Sancho.

« La clé de ce que veut faire Manchester United, dans un contexte où les supporters exigent de grands noms malgré l’impact du COVID, est de combler l’écart sur Manchester City et de se préparer à un véritable basculement en Ligue des champions la saison prochaine. C’est le premier transfert fenêtre pour la nouvelle structure de recrutement du club et ils peuvent s’attendre à être occupés dans les semaines à venir. »