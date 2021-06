Manchester United : Joel Glazer annonce un programme de partage des fans après une réunion de supporters | Actualités footballistiques

Manchester United a présenté sa vision de l’avenir lors d’un forum de fans qui comprendra la création d’un comité consultatif des fans et d’un programme de partage des fans.

Joel Glazer, coprésident exécutif, a rencontré le Forum des fans du club pour entamer des discussions après des mois de frustration des supporters quant à la direction dans laquelle le club allait.

Cela survient après que le Manchester United Supporters’ Trust (MUST) a écrit une lettre ouverte à Glazer plus tôt cette semaine, exhortant les propriétaires du club à s’engager dans une consultation des fans.

La lettre faisait suite aux protestations à Old Trafford le mois dernier contre les propositions de la Super League européenne dont les propriétaires américains de United étaient à l’avant-garde et a entraîné le report du match de Premier League de United avec Liverpool.

Faisant sa première apparition sur un forum de fans au cours de ses 15 années de possession du club, Glazer a exposé ses intentions non seulement d’investir dans l’équipe, le réseau de dépistage, le stade et le terrain d’entraînement, mais s’est également engagé à renforcer la représentation des fans au sein du club et la prise de décision.

Dans cette mesure, un comité consultatif des fans pour consulter la direction et les propriétaires du club serait créé, composé de représentants du Forum et des principaux groupes de fans.

















3:31



S’exprimant le mois dernier, Kaveh Solhekol de Sky Sports News explique les raisons de l’opposition de nombreux fans de Manchester United à la propriété du club par les Glazers.



Le club entamera également un dialogue direct avec MUST dans le but d’identifier un programme de partage de fans mutuellement avantageux impliquant une nouvelle catégorie d’actions qui auront chacune les mêmes droits de vote que les actions détenues par la famille Glazer.

Cela établirait une base permettant aux supporters de construire une participation significative et de créer un nouvel esprit de partenariat avec le club.

Sur les propositions, Glazer a déclaré: « Nous continuerons à investir dans notre académie et sur le marché des transferts pour soutenir le manager dans le but d’atteindre les objectifs du club.

« En tant que club, nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources au cours des dernières années à la mise à jour et au développement de notre vaste réseau mondial de recrutement pour s’adapter à l’environnement du football moderne. C’est un projet qui devrait jeter les bases d’un succès à long terme dans les années à venir.

« En outre, comme vous le savez tous, nous nous sommes également concentrés sur la croissance et le développement de notre équipe féminine conformément aux traditions et aux valeurs du club, et nous nous engageons à poursuivre ce processus.

« Old Trafford est au cœur de Manchester United et bien que nous ayons dépensé plus de 100 millions de livres sterling au cours des 10 dernières années pour des projets d’infrastructure, nous allons maintenant accélérer le processus de planification d’investissements et de mises à niveau beaucoup plus importants du stade… soyez assurés, nous allons consulter les supporters tout au long du processus pour aboutir à un résultat dont nous pouvons tous être fiers. »

