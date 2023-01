Manchester United introduit la «règle Ronaldo» pour limiter les salaires des joueurs à un maximum de 200 000 £ par semaine alors que le patron Erik ten Hag cherche à éviter la jalousie à Old Trafford

Manchester United aurait introduit une “règle de Cristiano Ronaldo” pour s’assurer qu’aucun joueur de la première équipe ne gagne plus de 200 000 £ par semaine.

Le joueur de 37 ans, dont le contrat a été résilié par consentement mutuel en novembre, aurait empoché 480 000 £ par semaine à Old Trafford.

Rex United a introduit un plafond salarial à 200 000 £ par semaine à Old Trafford

Il a été révélé en septembre comment les Red Devils avaient établi un record de Premier League avec la masse salariale la plus élevée à 384 millions de livres sterling pour la saison 2021/22.

Et après le départ de Ronaldo, United a mis en place un plafond salarial pour s’assurer que personne au Theatre of Dreams ne soit payé beaucoup plus que ses coéquipiers.

Selon le Courrier quotidienle patron Erik ten Hag, le directeur du football John Murtough et le directeur général Richard Arnold tiennent à éviter une culture de la jalousie dans le vestiaire.

Et cela devrait avoir un impact immédiat sur le gardien David de Gea, dont le contrat de 375 000 £ par semaine expire cet été – bien que United ait la possibilité de le retenir pour une année supplémentaire.

Il a été déclaré que l’Espagnol s’est vu proposer une “offre à prendre ou à laisser” d’environ 180 000 £ à 200 000 £ par semaine.

De Gea a récemment révélé comment il était en pourparlers avec United sur un nouvel accord alors qu’il insistait sur le fait qu’il voulait terminer sa carrière au club.

Getty La “règle Ronaldo” a été introduite pour éviter la jalousie dans le vestiaire

Des personnalités telles que Bruno Fernandes et Casemiro gagneraient dans la fourchette maximale que United est prêt à distribuer.

Harry Maguire et Raphael Varane touchent également des salaires similaires.

Luke Shaw, qui est sous contrat jusqu’en 2024, se verra proposer des conditions similaires à De Gea.

Mais United pourrait avoir du mal à persuader Marcus Rashford d’accepter ce salaire, le Paris Saint-Germain étant prêt à lui offrir 850 000 £ par semaine, Image a déclaré.

Getty De Gea devra accepter un salaire inférieur s’il souhaite rester à United

Des rapports de décembre affirmaient que Rashford se rapprochait d’un nouvel accord de 400 000 £ par semaine chez United – qu’il a immédiatement qualifié de fausse nouvelle.

Le Mail a également déclaré que les joueurs de United avaient des sanctions salariales inscrites dans leurs contrats s’ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des champions.

Mais le club est en excellente position pour terminer dans le top quatre cette campagne puisqu’il occupe la quatrième place du tableau après avoir remporté ses quatre derniers matchs de Premier League.