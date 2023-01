Manchester United introduit la «règle de Ronaldo» pour éviter la «culture de la jalousie des vestiaires»

Manchester United aurait introduit une «règle Ronaldo» qui impose un plafond salarial de 200 000 £ par semaine pour empêcher les joueurs de gagner «beaucoup plus» que leurs coéquipiers. Cela s’est produit après que Cristiano Ronaldo a quitté le club, qui gagnait 500 000 £ par semaine.

Selon les informations publiées dans le Daily Mail, le Néerlandais, ainsi que le directeur général Richard Arnold, ont décidé de franchir le cap des salaires afin d’éviter une “culture de la jalousie des vestiaires”.

Bien que le club ait pris cette décision, il n’y a eu aucun rapport sur les réactions des joueurs car plusieurs joueurs sont susceptibles d’être affectés par la nouvelle règle. Le premier de la file est le gardien David de Gea, qui a gagné 375 000 £ par semaine.

D’autre part, Marcus Rashford sera également fortement affecté par l’accord car United a récemment activé une clause de prolongation d’un an dans son contrat, ce qui signifie que son mandat actuel expirera en 2024. Il convient également de noter que de nombreux Européens les clubs gardent un œil sur l’international anglais et il n’y a aucune garantie s’il signera un nouveau contrat ou non car le Paris Saint Germain est très intéressé à obtenir ses services.

Cependant, d’autres joueurs seniors comme Raphael Varane, Harry Maguire, Casemiro et maintenant Fernandes seront également dans la même tranche de salaire (180 000 £ à 200 000 £ par semaine), avec des sanctions s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions. Le club a décidé d’avoir plus de joueurs payés au même niveau plutôt que de dépenser 500 000 £ par semaine sur des superstars individuelles.

Ronaldo et Manchester United s’étaient mutuellement séparés après que le premier ait accordé une interview controversée à Piers Morgan. Cependant, Ronaldo, 37 ans, a récemment rejoint le club saoudien d’Al Nassr dans le cadre d’un accord estimé à environ 200 millions d’euros qui a jeté une lumière sans précédent sur la Saudi Pro League. Cette semaine, il a également rejoint la liste de l’équipe après qu’Al Nassr a mis fin à l’attaquant Vincent Aboubakar, lié à Manchester United, pour rester dans le maximum de huit ressortissants étrangers stipulé par la ligue saoudienne.

Selon des informations récentes, Ronaldo fera ses débuts pour Al Nassr le 22 janvier lors d’un match à domicile contre Ettifaq. Il sera vu en action après avoir purgé une interdiction de deux matches émise en novembre pour avoir brisé le téléphone portable d’un fan alors qu’il jouait pour Manchester United.

