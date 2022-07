Manchester United intéressé par un attaquant de Premier League pour remplacer Ronaldo

On pense que Manchester United serait intéressé par la signature de l’attaquant de Brentford Ivan Toney en remplacement de Cristiano Ronaldo.

Après le départ d’Ollie Watkins pour Aston Villa lors du mercato d’été retardé en 2020, Brentford a eu besoin de jambes fraîches pour remplacer un homme qui a marqué 25 buts en 46 matches de championnat la saison dernière.

Le joueur sur lequel les Bees se sont installés était Ivan Toney, qu’ils ont signé de l’équipe de League One Peterborough.

Toney avait décroché 26 fois en Ligue 1 au cours de la campagne précédente, un retour impressionnant.

Mais peu s’attendaient probablement à ce que le joueur de 25 ans se montre aussi prolifique qu’il l’a été depuis dans le championnat.

En 45 apparitions dans le 2e niveau anglais, Toney a trouvé le filet à 31 reprises, en plus de fournir 10 passes décisives. Il a également marqué deux buts sur trois alors que les Bees remportaient les barrages.

Cela a été suivi par Toney ayant une première campagne très solide dans l’élite la dernière fois.

Il marquerait 12 buts et aiderait cinq en 33 sorties pour Brentford alors qu’ils combattaient la relégation.

Maintenant, le Mirror a rapporté que l’attaquant de Brentford, âgé de 26 ans, a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs clubs de Premier League, Manchester United, Newcastle, West Ham et Leeds étant tous enthousiastes.

Il est ajouté que United est intéressé par la signature de Toney en remplacement de Cristiano Ronaldo.

En termes de frais potentiels, l’attaquant est actuellement évalué à 32 millions de livres sterling par Transfermarket, mais étant donné à quel point il fait partie intégrante de Thomas Frank, vous supposeriez que Brentford exigerait un peu plus que cela pour se séparer de Toney.

Cependant, si United vend Ronaldo, ils économiseront une bonne partie de la monnaie sur les salaires astronomiques des Portugais, qu’ils pourraient ensuite verser à Toney.

