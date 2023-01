Manchester United intéressé par le prêt de Wout Weghorst

Manchester United est intéressé par la signature de Wout Weghorst pour un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.

Weghorst est actuellement prêté à l’équipe turque Besiktas de Burnley et devrait être rappelé avant tout transfert potentiel à Old Trafford.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait eu des discussions avec Burnley et Weghorst souhaitait le transfert si les conditions pouvaient être convenues.

Le joueur de 30 ans a marqué deux buts en Premier League pour Burnley la saison dernière, mais a marqué huit fois en 17 apparitions pour Besiktas cette saison.

Il a également marqué deux fois pour les Pays-Bas lors de leur spectaculaire quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine avant que l’équipe de Louis van Gaal ne soit tirée aux tirs au but.

Wout Weghorst a marqué pour Besiktas dans ce qui pourrait s’avérer être son dernier match pour le club samedi. ANP via Getty Images

Weghorst a semblé dire au revoir aux supporters de Besiktas après avoir marqué lors d’une victoire 2-1 contre Kasimpasa samedi.

United cherche à signer un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier après le départ de Cristiano Ronaldo.

Le club n’envisage que des offres à faible coût après des dépenses de transfert plus importantes que prévu l’été dernier et a envisagé des cibles telles que Memphis Depay, Alvaro Morata, Joao Felix et Vincent Aboubakar.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait également été limité en termes d’objectifs car le club ne souhaitait signer qu’à court terme jusqu’à la fin de la saison afin de libérer des ressources et de l’espace pour la signature d’une solution à long terme. aux problèmes de buts de l’équipe cet été.

Un déménagement pour Olivier Giroud de l’AC Milan a été envisagé par United en raison du fait que l’ancien attaquant de Chelsea et d’Arsenal n’avait que six mois pour exécuter son contrat à San Siro, mais des sources ont déclaré que la perspective que l’international français soit touché par une taxe importante projet de loi en quittant l’Italie avant la fin de son contrat a exclu la perspective d’un accord pour le joueur de 36 ans.

Des sources ont également déclaré que le marché regorgeait actuellement de joueurs considérés comme des “rejetés” ou de ceux dont les antécédents de condition physique sont douteux, mais Weghorst est considéré comme un joueur capable de résoudre un problème à court terme et qui est familier avec Ten. Hag après son séjour en Eredivisie avant son transfert dans l’équipe allemande de Wolfsburg en 2018.