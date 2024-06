Manchester United impose un prix de 40 millions de livres sterling à Jadon Sancho

L’ailier de Manchester United, Jadon Sancho, devrait quitter le club pour un transfert permanent cet été.

Selon Fabrizio Romano, Manchester United a désormais imposé un prix de 40 millions de livres sterling à Jadon Sancho. Le joueur de 24 ans a rejoint son ancien club du Borussia Dortmund en prêt pour la seconde moitié de la saison dernière, et il a été exceptionnel pour eux.

L’Anglais a aidé le Borussia Dortmund à atteindre la finale de l’UEFA Champions League et a également réalisé des performances constantes en Bundesliga. Sancho devrait quitter définitivement Manchester United, et il sera intéressant de voir où il aboutira.

Dortmund souhaite recruter définitivement le joueur, mais il reste à voir s’il est prêt à payer 40 millions de livres sterling. Le club de Bundesliga n’a pas la puissance financière des clubs d’élite et espère recruter l’international anglais à un prix plus raisonnable.

Manchester United doit maintenant réduire ses pertes contre Sancho

Manchester United a payé 73 millions de livres sterling pour Sancho lorsqu’ils l’ont signé depuis l’Allemagne, et il semble qu’ils soient désormais prêts à subir une lourde perte en le vendant pour 40 millions de livres sterling.

Le transfert n’a clairement fonctionné pour aucune des parties, et il est logique qu’elles se séparent. Manchester United a besoin de renforts offensifs et pourra utiliser les bénéfices du départ de Sancho pour recruter des joueurs de qualité. Manchester United doit améliorer son équipe cet été s’il veut remporter des trophées la saison prochaine.

Ils ne peuvent pas se permettre de dépenser librement à cause des réglementations financières. Ils doivent donc également chercher à lever des fonds grâce aux ventes. L’international anglais de 24 ans a certainement la qualité pour justifier le prix de 40 millions de livres sterling, mais il reste à voir si Dortmund peut se le permettre.

Il a la qualité pour concourir au plus haut niveau, et il sera intéressant de voir si d’autres grands clubs souhaitent obtenir sa signature. Manchester United espère finaliser son départ prochainement. Le meneur de jeu est tombé en disgrâce auprès du manager Erik ten Hag, et un retour à Old Trafford ne sera pas idéal pour lui. Il cherchera également à mettre fin définitivement à son cauchemar à Manchester United.