Manchester United grimpe à la cinquième place après avoir battu Arsenal

Deux puissances anglaises se sont affrontées lors de la sixième journée lors d’un match phare à Old Trafford. Avant le match, Manchester United était sur une bonne lancée face à un Arsenal invaincu. Au final, les Red Devils d’Erik ten Hag se sont avérés trop pour les Gunners de Mikel Arteta, qui n’ont battu Manchester United à Old Trafford qu’une seule fois en seize matches. En fin de compte, Manchester United a remporté le match 3-1 pour mettre fin au début de saison invaincu d’Arsenal.

Les deux managers ont fait entrer leurs équipes respectives sur le terrain dans une formation 4-2-3-1. Puis, au début, les projecteurs étaient braqués sur Antony, l’ailier brésilien nouvellement acquis de l’Ajax. A la cinquième minute, il clippe son compatriote sur l’équipe adverse. Dans les dix premières minutes, Gabriel Jesus est tombé, après un piètre effort défensif d’Antony, qui semblait impatient d’aller en un contre un avec son compatriote.

Les Red Devils sont sortis flamboyants, avec la volée à une touche de Christian Eriksen. Mais l’action box-to-box était répandue, car Arsenal a répondu après une interception agressive d’Eriksen, mettant en place une échappée pour Martinelli. L’attaquant brésilien a profité de l’occasion pour envoyer le ballon au fond des filets. Cependant, après un deuxième examen à l’aide de VAR, l’objectif a été refusé. Eriksen a en effet été victime d’une faute. Néanmoins, Martinelli a montré qu’il pouvait finir.

Antony a fait la différence pour Manchester United

L’enthousiasme dans la pièce d’Antoine était évident, compte tenu de ses débuts. Antony a continué à faire connaître sa présence, décochant un tir sans but, bien au-dessus de la barre transversale à la 20e minute. Le match a élevé l’excitation d’Antony, avec son compatriote brésilien Casemiro regardant de côté et ses compatriotes Gabriel Jesus et Martinelli dans l’équipe adverse.

L’attaque implacable de Martinelli s’est glissée du deuxième poteau à la 31e minute, alors que la tête du Brésilien a été repoussée par le gardien espagnol David de Gea. Mais l’action de bout en bout s’est poursuivie rapidement, car Antony a donné le feu vert à Manchester United. Le jeu brillant d’Eriksen a amené Arsenal à doubler deux attaquants adverses en utilisant quatre défenseurs. En conséquence, Antony a été laissé grand ouvert sur le flanc. Il a inscrit un tir de placement intérieur du pied dans le poteau éloigné, 1-0.

Action en deuxième mi-temps à Old Trafford

En seconde période, Bukayo Saka d’Arsenal a tenté d’égaliser le match. Le milieu de terrain s’est créé de l’espace dans la surface de réparation avec un virage et un tir qui est passé à côté. Saka a de nouveau suivi, courant de l’autre côté de la boîte avec une presse implacable. Un va-et-vient avec Martinelli a conduit au centre de Saka pour une tête de poteau lointain. Malheureusement pour Arsenal, le centre de Saka a rebondi sur la barre transversale.

À la 57e minute, Cristiano Ronaldo a remplacé Antony. De plus, l’ailier portugais est maintenant sorti du banc en quatre apparitions cette saison. Cependant, alors que l’ailier portugais faisait la transition sur le terrain, Arsenal a rapidement annulé la première implication de Ronaldo avec le ballon. Quelques instants plus tard, Saka a finalement marqué. Arsenal a intercepté le ballon au milieu de terrain et le ballon en profondeur de Martin Ødegaard vers Gabriel Jesus a été dégagé par la défense de Manchester, donnant un but à Saka – son premier de la saison pour égaliser le match à 1-1.

À la 67e minute, le ballon en profondeur de Bruno Fernandes a trouvé un Marcus Rashford en plein essor dans une contre-attaque. Rashford a tranché le ballon derrière le gardien Aaron Ramsdale pour porter le score à 2-1. Quelques instants plus tard, Ramsdale a failli en concéder un autre. Cependant, le gardien de but a effectué un arrêt massif après une erreur à l’intérieur de la surface de réparation.

Pendant la majeure partie des 45 secondes, l’action de bout en bout a persisté, Arsenal et Manchester United perdant la possession du ballon. Le tir à deux touches de Gabriel Jesus sur le dribble à la 70e minute était une tentative décente. Suivi d’une réponse immédiate de Ronaldo, qui a fait une course sur le flanc, se terminant par une croix, à côté de la marque.

A la 73e minute, la défense d’Arsenal a poussé trop haut. Une contre-attaque a pris les Gunners au dépourvu. Eriksen a trouvé Rashford pour le troisième but de Manchester United pour porter le score à 3-1. Le doublé de Rashford a abouti à son troisième but de la saison. Avec une avance confortable, le capitaine Harry Maguire et Casemiro sont entrés sur le terrain en tant que remplaçants à la 80e minute du match. Casemiro est sorti du banc lors de ses deux premières apparitions avec Manchester United.

Les statistiques d’Arsenal par rapport à United

Néanmoins, c’était tout sourire pour Manchester United pour le reste du match. Une défense lâche et confiante a empêché toute tentative d’Arsenal. En fin de compte, Arsenal a conservé la possession pendant 61% du match. De plus, les Gunners ont réalisé 461 passes, 154 de plus que Manchester United. Avec plus de tirs et de corners, Arsenal ne pouvait toujours pas surpasser la précision de Manchester United. Les Red Devils ont eu plus de tirs cadrés avec six, dont trois se sont transformés en buts.

Avec cette victoire, Manchester United passe à la cinquième place du classement, à trois points de la première place d’Arsenal.

Crédit photo : Martin Rickett via Imago