Manchester United gagner la Ligue Europa aurait démontré des progrès sous Solskjaer. Au lieu de cela, c’était une autre occasion manquée

GDANSK, Pologne – C’était censé être une nuit où Manchester United a commencé à tirer profit de ses progrès sous Ole Gunnar Solskjaer, mais au final, c’était une autre occasion manquée.

Solskjaer attend son premier trophée alors que l’entraîneur de United continue après avoir vu son équipe souffrir du chagrin des tirs au but après un match nul 1-1 contre Villarreal lors d’une nuit pluvieuse en Pologne. L’attente de United pour l’argenterie s’étendra sur une cinquième année.

David De Gea, choisi devant Dean Henderson, était le seul des 22 joueurs à manquer de la place, son effort apprivoisé sauvé par Geronimo Rulli pour remettre à Villarreal le premier trophée majeur de leurs 98 ans d’histoire et Unai Emery un quatrième record. Succès de la Ligue Europa. C’était une compétition dans laquelle Solskjaer ne voulait jamais être après que United se soit écrasé en phase de groupes de la Ligue des champions, mais le manager norvégien aurait accepté avec gratitude le trophée, ne serait-ce que pour avoir quelque chose à montrer pendant ses deux ans et demi à la tête.

Gros favoris contre une équipe qui a terminé septième de la Liga, United s’est figé dans la nuit et n’a réussi que deux tirs cadrés. Scott McTominay a impressionné au milieu de terrain, mais il y en avait peu d’autres qui pouvaient dire la même chose. Marcus Rashford était particulièrement pauvre car United n’a rien réussi à créer de sens en dehors de l’égalisation d’Edinson Cavani après que Gerard Moreno ait marqué son 30e but de la saison pour mettre Villarreal devant.

Même le but de Cavani est venu par chance plutôt que par jugement lorsque le tir de Rashford a canonné autour de la surface de réparation et est tombé gentiment sur l’attaquant uruguayen. Bruno Fernandes, capitaine de la soirée avec Harry Maguire assez en forme pour une place sur le banc, a quitté le terrain en larmes, mais la performance, plutôt que le résultat, devrait faire plus mal.

« Nous ne sommes pas venus », a déclaré Solskjaer, qui réprimandait ses joueurs depuis les lignes de touche dès les premiers échanges de la première mi-temps. « Nous n’avons pas joué aussi bien que nous le pensions. Nous avons bien commencé et ils ont réussi le but, leur seul tir cadré.

« Ils nous ont compliqué la tâche, ils ont fermé les espaces. Nous avions la majorité de possession. Ils ont bien défendu. Nous n’avons pas créé suffisamment de grosses occasions. Parfois, c’est décidé sur un seul coup de pied, et c’est la différence entre gagner et perdre. »

Solskjaer n’a pas besoin du trophée de la Ligue Europa pour convaincre le conseil d’administration qu’il est l’homme qu’il faut pour retrouver un chemin vers ces jours remplis de gloire sous Sir Alex Ferguson, qui regardait depuis les tribunes de Gdansk. Un bon mercato estival avec le Norvégien qui obtient les « deux ou trois » joueurs qu’il veut et il y aura un regain d’optimisme à l’approche de la saison prochaine.

Ole Gunnar Solskjaer est toujours sans trophée plus de deux ans après son règne en tant que manager de Manchester United. Getty

Essayez de dire aux 2000 supporters de United qui boivent et chantent à Gdansk que la Ligue Europa n’a pas d’importance, mais il est indéniable que la Premier League et la Ligue des champions sont les objectifs. Le défi pour ces trophées est le prochain sur la liste des choses à faire de Solskjaer, mais il devra également gagner quelque chose bientôt. Il a déjà eu plus de temps sur la sellette Louis van Gaal et Jose Mourinho, qui ont tous deux quitté Old Trafford avec les médailles du vainqueur.

« Nous devons nous améliorer, aussi simple que cela », a déclaré Solskjaer. « Nous avons très bien fait cette saison. Le début a été difficile. Nous n’avons pas eu de pré-saison et avons perdu trois des six premiers. Nous avons poussé dans la ligue, nous nous sommes peut-être rapprochés du sommet que nous ne pensions et nous sommes arrivés à une finale . Mais vous devez gagner la finale pour en faire une bonne saison. «

Solskjaer continue de grandir dans son rôle.

L’une des critiques que lui ont adressées les fans est qu’il peut être trop prudent dans les sélections de ses équipes, mais il a créé une surprise ici. Fred a été laissé de côté, permettant à Paul Pogba d’être choisi au milieu de terrain et à Mason Greenwood de jouer aux côtés de Rashford et Cavani dans les trois premiers.

Le changement n’a pas empêché United de jouer les hits alors qu’ils ont levé le rideau sur une campagne au cours de laquelle ils ont semblé déterminés à faire les choses à la dure. Aller derrière? Vérifier. Concéder un but sur un coup de pied arrêté? Vérifier. Vous vous battez pour gagner le match? Pas cette fois.

Rulli avait très peu à faire en 120 minutes et il a tout dit sur ce que Solskjaer pense de la profondeur de son équipe qu’il a attendu bien avant la prolongation pour effectuer un remplacement. Il n’a toujours pas les options offertes à Pep Guardiola – que Solskjaer tentera de poursuivre la saison prochaine – et il voudra que cela soit rectifié avec des investissements cet été.

Le 26 mai 1999, Ferguson a pu lancer Solskjaer et Teddy Sheringham et cela lui a valu la Ligue des champions. 22 ans et les premiers changements de Solskjaer ont été Fred et Daniel James.

Il est probable que Solskjaer commencera la saison prochaine avec de nouveaux joueurs et, éventuellement, un nouveau contrat, mais avec les deux, il y aura une pression supplémentaire. Plus l’attente d’un succès tangible est longue, plus il devient difficile de faire valoir le progrès. Il devra faire payer la promesse le plus tôt possible.