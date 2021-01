Au cours des sept prochains jours, Manchester United peut atteindre une finale de coupe et grimper au sommet de la Premier League au détriment de ses deux plus grands rivaux, Manchester City et Liverpool. Cela représente une semaine potentiellement transformatrice pour le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, qui, il y a à peine un mois, était sous pression réelle, pas pour la première fois de son mandat turbulent de deux ans après une élimination en phase de groupes en Ligue des champions.

Maintenant, Solskjaer est à l’aube de ce qui serait considéré comme une percée pour United, le plus grand club de football anglais qui n’a pas remporté de trophée depuis 2017 et a été battu en demi-finale de trois compétitions la saison dernière.

La première étape est une rencontre avec Man City en demi-finale de la Coupe de la Ligue, une répétition de la saison dernière, mais cette fois ne se jouant que sur une seule étape en raison de la saison condensée et impactée par les coronavirus.

Il y a douze mois, City a remporté le match aller à Old Trafford 3-1 et a fini par conserver une défaite 1-0 au match retour à domicile pour se qualifier pour une dernière victoire de l’équipe de Pep Guardiola contre Aston Villa.

Puis, mardi prochain, United se rendra à Burnley, n’ayant besoin que d’éviter la défaite pour passer au-dessus de Liverpool et occuper la première place de la ligue après 17 matchs. Tout à fait la motivation, étant donné que le prochain match de United aura lieu à Anfield le 17 janvier.

United, semble-t-il, est de retour dans la conversation lorsqu’il s’agit de gagner de l’argenterie. Et cela a mis ses rivaux à bout.

C’est peut-être la raison pour laquelle le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, sorti de nulle part, a évoqué le penchant de United pour gagner des pénalités lors de sa conférence de presse d’après-match après une défaite 1-0 à Southampton lundi.

« J’entends maintenant », a déclaré Klopp, « que Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que j’en ai eu en cinq ans et demi (à Liverpool). Je ne sais pas si c’est ma faute, ou comment cela peut se produire. »

Que ce soit ou non un stratagème pour planter une graine dans l’esprit des arbitres, Klopp a clairement United dans ses pensées.

Ensuite, il y a Guardiola, qui a changé son approche des matchs cette saison en rendant son équipe plus défensive et moins vulnérable à la contre-attaque. Nulle part cette vulnérabilité n’a été plus apparente que dans les matches contre United, qui a remporté trois des cinq derniers derbies de Manchester principalement grâce à sa cruauté sur la contre-attaque.

Le dernier derby a eu lieu le 12 décembre, un match de championnat prudent qui s’est terminé 0-0 avec Guardiola montrant à nouveau sa prudence.

« C’était une progression », a déclaré Solskjaer mardi, « en restant plus dans le jeu. On ne sait jamais quel type de système il (Guardiola) va mettre au point, mais vous savez que vous devez très bien défendre contre Man City. ont été des matchs fascinants. Je sens que nous nous sommes rapprochés de plus en plus. «

Solskjaer a déclaré depuis son arrivée à United en novembre 2018 que Liverpool et City sont les critères sur lesquels United doit se juger. Ce fut un voyage difficile mais son équipe est enfin au stade où elle peut défier les deux meilleures équipes d’Angleterre.

L’entraîneur norvégien a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’effets persistants des pertes en demi-finale la saison dernière en Coupe de la Ligue, en FA Cup et en Ligue Europa.

En fait, a déclaré Solskjaer, cela a rendu United plus fort.

« Quand vous arrivez à un semi, vous avez fait beaucoup de bon travail pour y arriver », a-t-il déclaré. « Naturellement, vous jouez contre une opposition de mieux en mieux. Nous nous sommes énormément améliorés en un an, il est facile de dire que nous avons appris, mais il ne s’agit pas d’apprendre, mais de marges fines. »