Manchester United finalise un accord de 92 millions de dollars avec Rasmus Höjlund – sources

Manchester United a conclu un accord pour signer Rasmus Höjlund d’Atalanta, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club d’Old Trafford devrait payer 64 millions de livres sterling (82 millions de dollars) plus 8 millions de livres sterling (10 millions de dollars) supplémentaires pour l’attaquant danois de 20 ans. Il deviendra la troisième signature estivale d’Erik ten Hag après les arrivées de Mason Mount et Andre Onana.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Höjlund est devenu la meilleure cible de l’avant-centre après la décision de renoncer aux mouvements de Harry Kane et Victor Osimhen. Ten Hag souhaitait initialement ajouter un n ° 9 expérimenté à son équipe, mais des sources ont déclaré à ESPN que le Néerlandais avait accepté l’idée de travailler avec le jeune Höjlund en raison de son potentiel.

Atalanta avait exigé 77 millions de livres sterling pour Höjlund tandis que United, à un moment donné, était ferme dans sa position de ne pas payer plus de 60 millions de livres sterling. United a affaibli sa position et a accepté de payer plus que prévu en raison de l’acceptation qu’un attaquant devait arriver avant la date limite.

L’équipe de Ten Hag a été l’équipe la moins performante des six premiers de la Premier League la saison dernière avec 58 buts et Höjlund est l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe, même s’il n’a pas encore fait ses preuves.

Höjlund n’a pas encore disputé 100 matchs seniors dans sa carrière et la saison dernière a marqué neuf fois en 32 apparitions en Serie A. Il a marqué 27 buts au cours de sa carrière senior lors de séjours à Copenhague, Sturm Graz et Atalanta et compte six apparitions sur six au niveau international. pour le Danemark.

Son arrivée amènera les dépenses estivales de United à près de 180 millions de livres sterling et le club devra désormais travailler sur les départs pour équilibrer les livres. Anthony Elanga a rejoint Nottingham Forest dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 20 millions de livres sterling et Alex Telles a rejoint Al Nassr pour 4 millions de livres sterling.

Dean Henderson est sur le point de déménager à Forest en prêt avec l’obligation de rendre le déménagement permanent l’été prochain, tandis que United est également ouvert aux offres pour Fred, Eric Bailly et Donny van de Beek.

United écoutera également les offres de Scott McTominay et Harry Maguire, qui a récemment fait l’objet d’une offre rejetée de West Ham United, mais il faudra une offre importante avant qu’ils ne soient autorisés à quitter Old Trafford.