Manchester United finalise la signature du prêt de Jack Butland de Crystal Palace

Manchester United a prêté le gardien de Crystal Palace, Jack Butland, pour le reste de la saison 2022/23.

Le coach des Red Devils, Erik ten Hag, n’a pas caché son désir de signer un gardien de but suppléant après que Newcastle United a rappelé Martin Dubravka, qui était en prêt depuis l’été. Man United a toujours l’ancien produit de l’académie et le stoppeur de Burnley, Tom Heaton, à faire appel en tant que troisième choix.

Butland est avec Crystal Palace depuis 2020 mais n’a pas encore joué de match cette saison. Il compte neuf sélections en Angleterre.

“C’est un club incroyable et je suis maintenant fier de le représenter”, a déclaré Butland, 29 ans. “J’ai joué contre David de Gea et représenté l’Angleterre aux côtés de Tom Heaton. possibilité de concourir à leurs côtés et de les soutenir en tant que coéquipiers.

“Il y a beaucoup de choses que ce groupe peut accomplir cette saison et je suis ravi de jouer mon rôle pour aider tout le monde à atteindre ces ambitions.”

L’ancien gardien de Stoke ‘Butland a fait 87 apparitions en Premier League à ce jour et faisait partie de l’équipe de Gareth Southgate lors de la Coupe du monde 2018.

John Murtough, directeur du football de United, a déclaré : “Jack est un excellent gardien de but avec une grande expérience tout au long de sa carrière. Sa mentalité et sa personnalité seront un véritable atout pour notre superbe groupe de gardiens de but et toute l’équipe.”