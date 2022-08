Manchester United finalise la signature de Casemiro du Real Madrid

Manchester United a finalisé la signature de Casemiro du Real Madrid, a annoncé lundi le club de Premier League, le milieu de terrain brésilien signant un contrat jusqu’en juin 2026 avec une option d’un an supplémentaire.

Le joueur de 30 ans, qui se joint pour un montant qui pourrait atteindre 70 millions d’euros (69,53 millions de dollars), a été dévoilé devant la foule d’Old Trafford avant le match de United contre Liverpool.

“L’opportunité de commencer un nouveau défi à Manchester United et en Premier League est extrêmement excitante”, a déclaré Casemiro.

“J’ai travaillé avec de nombreux grands managers au cours de ma carrière et, après avoir rencontré Erik (ten Hag) et entendu ses idées, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui, son équipe et mes nouveaux coéquipiers dans les années à venir.”

Casemiro a connu un énorme succès au Real après avoir rejoint l’équipe brésilienne de Sao Paulo en 2013, remportant cinq trophées de la Ligue des champions, deux titres de champion et une Copa del Rey, entre autres distinctions.

Sélectionné 63 fois par le Brésil, Casemiro a dit au revoir en larmes au Real plus tôt lundi, remerciant tout particulièrement ses collègues milieux de terrain Luka Modric et Toni Kroos.

