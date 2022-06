Manchester United ferme la signature d’Antony de l’Ajax – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de mardi…

LE SOLEIL

Manchester United se rapproche de sa première signature majeure de l’été avec Antony en provenance de l’Ajax pour un transfert de 40 millions de livres sterling.

Crystal Palace pourrait rivaliser avec Everton pour le milieu de terrain de Tottenham Harry Winks.

Macclesfield a donné aux voleurs un jour pour retourner les marchandises après avoir volé 10 000 £ d’équipement.

L’Inter Milan a révélé qu’il avait signé Andre Onana et Henrikh Mkhitaryan et a confirmé que le club était intéressé à la fois par Romelu Lukaku et Paulo Dybala.

COURRIER QUOTIDIEN

Arsenal est « sur le point de faire une offre de 50 millions de livres sterling pour Raphinha » alors que l’équipe de Mikel Arteta cherche à battre Tottenham et Barcelone pour signer l’ailier de Leeds dans le cadre d’une campagne de recrutement.

Chelsea est sur le point de rejoindre la course pour l’attaquant d’Everton Richarlison alors que Thomas Tuchel prévoit une refonte de ses options offensives la saison prochaine.

Aston Villa est sur le point de conclure un accord avec le club turc Trabzonspor pour vendre l’ailier Trezeguet pour environ 3 millions de livres sterling.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Daley Blind, aurait aidé à convaincre Marcus Rashford de rester au club.

Le Polonais Maciej Rybus ne sera pas considéré pour la sélection à la Coupe du monde de cette année après que le défenseur a signé pour le club russe du Spartak Moscou.

Man Utd « a raté une réunion sur la signature de Darwin Nunez parce que le président de Benfica, Rui Costa, a eu une intoxication alimentaire lors d’une fête ».

Les administrateurs du comté de Derby ont confirmé qu’ils recherchaient un financement à court terme pour garantir que le club puisse commencer la saison. Les Rams déchirés par la crise n’ont que cinq joueurs seniors sous contrat.

Le patron du Brésil, Tite, a révélé qu’il avait été approché par les puissances européennes du PSG et du Real Madrid avant la Coupe du monde 2018 en Russie.

DAILY MIRROR

Manchester United est prêt à contempler Arsenal et à signer Lisandro Martinez – après avoir échoué dans ses efforts pour recruter son coéquipier Jurrien Timber.

Arsenal se déplacera pour l’attaquant de l’Atletico Madrid Alvaro Morata si Tottenham réussit à détourner son accord pour signer Gabriel Jesus de Manchester City.

La nouvelle star de Manchester City, Julian Alvarez, ne bénéficiera que de 14 jours de repos cet été alors que l’Argentin remplace River Plate par les champions de Premier League.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

Le Real Madrid envisage déjà de signer Erling Haaland de Manchester City.

Manchester United est sur le point d’adopter une politique « essayez avant de signer » avant de prêter ses jeunes cet été.

Le défenseur central de l’Olympiacos, Pape Abou Cissé, est notamment à l’étude pour Brighton.

Nottingham Forest est sur le point de signer l’attaquant de l’Union Berlin Taiwo Awoniyi dans ce qui devrait être un transfert record du club.

QUOTIDIEN EXPRESS

Manchester United est « très » dans la chasse pour signer le protégé du Derby Malcolm Ebiowei.

Chelsea aurait été averti par les représentants de la star de Séville Jules Kounde qu’ils devaient commencer à faire plus d’efforts pour le signer alors que les pourparlers continuent de stagner en raison de différences dans l’évaluation des transferts.

Arsenal envisage à tout prix la signature de l’ailier du Real Madrid Marco Asensio. L’Espagnol est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat actuel au Bernabeu et a admis qu’il y avait « trois possibilités » concernant son avenir.

Liverpool pourrait être prêt à offrir Naby Keita en échange du milieu de terrain de l’Inter Milan Nicolo Barella.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Les chances des Rangers de débarquer l’attaquant d’Aston Villa Cameron Archer cet été semblent s’estomper.

Les cœurs se rapprochent pour faire du milieu de terrain de Peterborough United Jorge Grant leur quatrième signature estivale.

Battling Moussa Dembele resterait à Lyon et se battrait pour sa place de titulaire la saison prochaine, mettant en péril la manne du Celtic.

SOLEIL ÉCOSSAIS

La résolution des Rangers sur l’avenir d’Alfredo Morelos pourrait être imminente pour son premier grand test de l’été. Selon un rapport en provenance de Turquie, les négociations de transfert « ont commencé » entre les géants des Light Blues et de la Super Lig Besiktas.