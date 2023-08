Manchester United fait une offre de prêt pour Cucurella de Chelsea – sources

Manchester United a fait une démarche pour l’arrière gauche de Chelsea, Marc Cucurella, ont déclaré des sources à ESPN.

United souhaite recruter l’Espagnol en prêt pour couvrir Luke Shaw et Tyrell Malacia, qui pourraient tous deux être absents jusqu’en novembre en raison d’une blessure.

L’offre faite à Chelsea, selon des sources, comprend de petits frais de prêt et une couverture du salaire de Cucurella.

Le joueur de 25 ans est excédentaire par rapport aux besoins de Stamford Bridge juste un an après son déménagement de Brighton pour 55 millions de livres sterling (69,5 millions de dollars). Cucurella n’a pas encore joué sous Mauricio Pochettino cette saison et Chelsea est prêt à le laisser partir tout l’été.

Marc Cucurella n’a pas encore fait une apparition pour Chelsea cette saison. Marc Atkins/Getty Images

United est à la recherche d’un arrière gauche après avoir perdu Shaw et Malacia, et permis à Brandon Williams, troisième choix, de rejoindre Ipswich Town en prêt.

Diogo Dalot a remplacé l’arrière gauche lors de la victoire 3-2 contre Nottingham Forest samedi et Álvaro Fernández, 20 ans, a été nommé sur le banc.

Cucurella est l’une des nombreuses options à court terme identifiées par United, aux côtés de Marcos Alonso, Nicolás Tagliafico et Sergio Reguilón.

Les restrictions du fair-play financier signifient que toute transaction doit être aussi peu coûteuse que possible. Erik ten Hag a déjà dépensé plus de 160 millions de livres sterling cet été pour faire venir André Onana, Mason Mount et Rasmus Højlund.

En plus des arrières gauches, United s’intéresse également aux milieux de terrain dans les derniers jours de la fenêtre de transfert, même si si un accord se produit, il sera probablement prêté.

Donny van de Beek et Eric Bailly restent disponibles pour un transfert.