Manchester United fait un incroyable coup en retard pour Houssem Aouar: rapport

Manchester United cherche à amener Houssem Aouar à Old Trafford dans une fenêtre tardive.

Les Red Devils ont reçu un coup dur avec la perte de Christian Eriksen pendant plusieurs semaines, à la suite d’une blessure subie contre Reading en FA Cup. Le Danois a été crucial pour le milieu de terrain de United cette saison et pourrait rater le reste de la saison avec un problème de cheville, selon des informations.

Le club a décidé de faire venir un remplaçant à Marcel Sabitzer prêté par le Bayern Munich – mais cela pourrait ne pas être la fin de son activité en janvier.

Marcel Sabitzer a été nommé milieu de terrain d’urgence pour Manchester United (Crédit image : Alexander Hassenstein/Getty Images)

Marché du pied (s’ouvre dans un nouvel onglet) journaliste Santi Aouna (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit que Manchester United est prêt à prendre en charge l’intégralité du salaire de Houssem Aouar pour amener le milieu de terrain français à Old Trafford dans le cadre d’un prêt.

Aouar était fortement lié à Arsenal, Tottenham Hotspur et Juventus ces dernières années, mais a fini par rester à Lyon malgré l’intérêt d’autres clubs. Il a été pressenti pour éclater et devenir une star de classe mondiale mais n’a pas réussi à entrer dans l’équipe française de la Coupe du monde – et a pensé avoir stagné par certains fans européens.

La signature d’Aouar représenterait une bonne décision pour le joueur de passer à une équipe en hausse sous Erik ten Hag, tandis que Lyon sera heureux de recevoir des frais de prêt pour un joueur qui perdra gratuitement cet été.

Maintenant âgé de 24 ans, le joueur pourrait être sur le point de passer à la prochaine phase de son développement. On pensait qu’il était évalué à environ 60 millions de livres sterling à son apogée par Lyon, mais sans preneurs au cours des dernières fenêtres pour ses services, il pourrait être prêt pour un nouveau défi.

Houssem Aouar n’a pas été à la hauteur des attentes à Lyon (Crédit image : PA)

Ten Hag pourrait utiliser Aouar dans un certain nombre de postes. Bien qu’il joue le plus souvent un 4-2-3-1, la meilleure position d’Aouar a été dans un milieu de terrain à trois : bien que le Néerlandais puisse déployer le joueur dans un double pivot, en tant que n°10 ou en tant qu’ailier gauche.

Aouar est valorisé 20 M€ par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet) – à son apogée, il valait environ 55 millions d’euros.

