Manchester United fait un geste étonnant pour une star de 24 millions de livres sterling de son rival en Premier League: rapport

Manchester United n’a toujours pas fini ses affaires sur le marché des transferts avant la date limite de vendredi et poursuit sa poursuite d’un objectif.

Alors que Luke Shaw et Tyrel Malacia devraient manquer au moins les prochaines semaines, voire les prochains mois de la saison, Manchester United a commencé à rechercher des options d’arrière gauche pour renforcer son équipe.

Diogo Dalot l’a remplacé contre Nottingham Forest ce week-end, mais Erik ten Hag souhaite faire appel à un arrière gauche spécialisé afin que son système à Old Trafford fonctionne le plus efficacement possible. Une shortlist de joueurs a été établie, mais une cible a devancé les autres dans leur classement.

Shaw devrait rater au moins les prochaines semaines de la saison en raison d’une blessure (Crédit image : Getty Images)

Selon le Courrier quotidien, Manchester United veut recruter Rico Henry de Brentford. L’arrière gauche de 26 ans a fait partie intégrante de l’équipe de Thomas Frank depuis leur promotion en Premier League, et Ten Hag a été impressionné par l’Anglais.

Le rapport suggère que les Red Devils se sont renseignés sur la disponibilité d’Henry, bien qu’il lui reste encore trois ans à courir sur son contrat, Brentford ayant la possibilité d’un an supplémentaire.

Évalué à 24 millions de livres sterling par Marché de transfert, Henry pourrait donc coûter beaucoup plus cher avec si peu de temps restant pour trouver un remplaçant. Henry est également en lice pour sa première convocation en Angleterre cette semaine, après avoir réalisé de si bonnes performances pour les Bees au cours des 12 derniers mois.

Si la poursuite d’Henry par Manchester United ne se concrétise pas, ils continueront à se tourner vers d’autres cibles d’arrière gauche. Parmi eux figurent Marcos Alonso de Barcelone – qui n’a pas été inscrit par la Liga pour la nouvelle campagne, Marc Cucurella de Chelsea, Sergio Reguilon de Tottenham Hotspur, Nicolas Tagliafico et l’agent libre Ryan Bertrand.

Il reste cependant à voir s’ils seront capables de conclure un accord avec si peu de temps. Le mercato estival se termine le vendredi 1er septembre à 23h BST.

Manchester United tient à Rico Henry de Brentford (Crédit image : Getty Images)

