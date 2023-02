Manchester United Eye Move pour le milieu de terrain de West Ham Declan Rice pour renforcer l’équipe

Manchester United a jusqu’à présent signé quelques nouveaux visages depuis la nomination d’Erik ten Hag en avril dernier. Le club anglais, sous Ten Hag, a acquis les services de Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Casemiro, Antony, Martin Dubravka et Lisandro Martinez. En janvier, le club a conclu des accords de prêt pour Wout Weghorst, Marcel Sabitzer et Jack Butland. Il semble maintenant que l’équipe basée à Old Trafford ait déjà commencé ses préparatifs pour renforcer le milieu de terrain. Manchester United a été fortement lié au milieu de terrain de West Ham United, Declan Rice. Les attaquants Victor Osimhen et Harry Kane sont déjà sur le radar de Manchester United et la signature d’un solide milieu de terrain comme Rice ne fera qu’aider l’équipe de Premier League à renforcer l’équipe.

Le manager de West Ham United, David Moyes, s’était récemment ouvert sur le possible transfert de Declan Rice à la fin de la saison. Moyes a déclaré que Rice établirait sans aucun doute un record de transfert britannique s’il décidait de quitter West Ham United. “Declan sera sans aucun doute un joueur de premier plan. Il sera un record de transfert britannique s’il quitte un jour West Ham », a déclaré David Moyes. L’ancien entraîneur de Manchester United a également exprimé son désir de conserver Rice dans l’équipe la saison prochaine.

Manchester United n’est pas le seul club à essayer d’attirer Declan Rice. Un autre club de Premier League, Chelsea, serait en course pour signer le joueur de 24 ans. Selon les médias, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, tenait à débarquer Rice lors de la fenêtre de transfert de janvier. Le transfert n’a peut-être pas eu lieu en janvier, mais les Gunners restent les premiers à signer le milieu de terrain anglais.

West Ham United cherche désespérément à signer un nouveau contrat avec Declan Rice depuis l’année dernière. En mai 2022, le joueur de 24 ans aurait refusé l’offre de contrat de huit ans de West Ham d’une valeur de 83 millions de livres sterling. Rice devrait être en fin de contrat l’année prochaine.

Declan Rice a fait ses débuts en équipe première pour West Ham United lors d’une victoire 2-1 en Premier League contre Burnley en mai 2016. Jusqu’à présent, il a représenté le club londonien 222 fois. Dans le circuit international, Rice a jusqu’à présent participé à 39 matchs pour les Three Lions.

