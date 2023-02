Manchester United Eye Move pour cet ailier de l’Atletico Madrid

Manchester United fait de grands progrès sous la tutelle d’Erik ten Hag. Les Red Devils ont été une menace offensive constante couplée à leurs passes rapides et incisives pour déchirer les défenses adverses. Il y a encore de la place pour beaucoup de progrès, et l’équipe d’Old Trafford aurait besoin de plus de joueurs pour rivaliser avec Manchester City et Arsenal qui possèdent une grande profondeur d’équipe.

Selon un rapport d’AS via SportsWitness, l’ailier Yannick Carrasco pourrait quitter l’Atletico Madrid à la fin de la saison. Le rapport indique également que Manchester United est attentif à cette situation. Carrasco est tombé dans l’ordre hiérarchique à Wanda Metropolitano, son contrat actuel allant jusqu’à l’été 2024. En conséquence, le joueur pourrait être disponible à un prix raisonnable à la fin de la saison. Il est entendu qu’il pourrait y avoir une chance de le signer pour moins de 20 millions d’euros.

Le joueur de 29 ans a disputé 246 matchs pour Los Colchoneros dans toutes les compétitions à ce jour, marquant 41 buts et enregistrant 41 passes décisives. La polyvalence de l’international belge doit être l’un de ses principaux atouts. Carrasco peut fonctionner comme ailier et arrière latéral. Il peut jouer sur l’une ou l’autre aile avec une détermination et une éthique de travail tenaces.

Depuis l’arrivée de ten Hag, la formation d’Old Trafford soutient le manager néerlandais en le soutenant sur le marché. Ils ont dépensé une somme importante pour acheter des gens comme Casemiro, Antony, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia. On pense également que les Red Devils pourraient rechercher une vente de feu dans le cadre de la refonte de leur équipe. Cette décision pourrait voir jusqu’à six joueurs quitter Manchester United à la fin de la saison.

La liste comprend quelques grands noms comme Harry Maguire, Scott McTominay et Anthony Martial. Des joueurs marginaux tels qu’Alex Telles, Eric Bailly et Donny van de Beek pourraient également se diriger vers la sortie. Dans un tel cas, Man Utd serait à la recherche de nouveaux visages pour avoir un impact.

Carrasco aiderait à ajouter de la profondeur à cette équipe de Manchester United, s’intégrant parfaitement dans différentes positions. Sa dynamique actuelle avec l’équipe de Diego Simeone signifie que Manchester United pourrait lui proposer une bonne affaire, s’ils jouent intelligemment leur main.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici